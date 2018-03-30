Ещё
Юлия Скрипаль начала самостоятельно принимать пищу и пить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юлия Скрипаль начала самостоятельно принимать пищу и пить 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия начала самостоятельно принимать пищу и пить в больнице, сообщает телеканал Sky News.
«Насколько мы понимаем, дочь российского разведчика, подвергшегося воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери, начала принимать пищу и пить в больнице», — сообщает телеканал.
По словам медиков, состояние Юлии Скрипаль «быстро улучшается», она хорошо отреагировала на лечение, однако ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии. Директор медучреждения сообщил, что несмотря на улучшение состояния, она «продолжает получать квалифицированную помощь 24 часа в сутки».
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с признаками отравления в британском Солсбери 4 марта, после чего они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Вскоре Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва резко отрицает обвинения британских властей, считая из бездоказательными.
Rambler News Service: последние новости
BBC: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить Володин заявил о возможной причастности спецслужб США к фейкам о трагедии в Кемерове Песков отметил отсутствие адекватных доказательств со стороны Британии по «делу Скрипаля»
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»143
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»118
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию551
Обнаженка глазами робота30
Шнурова обвинили в домогательствах44
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
04:37
Варум отказалась исполнять «Зимнюю вишню»
Шоу-бизнес
04:28
Участник The Rolling Stones заявил о победе над раком
Шоу-бизнес
01:33
Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби
Шоу-бизнес
02:43
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:22
Подруга рассказала об отношениях Табакова с дочерью
Шоу-бизнес
03:15
Сафронов боится повторить судьбу Дали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение