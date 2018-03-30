Юлия Скрипаль начала самостоятельно принимать пищу и пить 

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия начала самостоятельно принимать пищу и пить в больнице, сообщает телеканал Sky News.
«Насколько мы понимаем, дочь российского разведчика, подвергшегося воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери, начала принимать пищу и пить в больнице», — сообщает телеканал.
По словам медиков, состояние Юлии Скрипаль «быстро улучшается», она хорошо отреагировала на лечение, однако ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии. Директор медучреждения сообщил, что несмотря на улучшение состояния, она «продолжает получать квалифицированную помощь 24 часа в сутки».
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с признаками отравления в британском Солсбери 4 марта, после чего они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Вскоре Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва резко отрицает обвинения британских властей, считая из бездоказательными.