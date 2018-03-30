СМИ: Юлия Скрипаль уже способна есть и пить

Как отмечается, 33-хлетняя Юлия Скрипаль, проходящая лечение в больнице в английском Солсбери, перестала находиться в критическом состоянии и быстро идет на поправку. В больнице заявили, что Юлии Скрипаль продолжат оказывать круглосуточное медицинское обслуживание. Указывается также, что состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.

Накануне британские СМИ сообщали о том, что Юлия пришла в сознание и способна говорить.