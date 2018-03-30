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СМИ: Юлия Скрипаль уже способна есть и пить
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СМИ: Юлия Скрипаль уже способна есть и пить 

Российская Газета 2 часа назад
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Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия может есть и пить. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Как отмечается, 33-хлетняя Юлия Скрипаль, проходящая лечение в больнице в английском Солсбери, перестала находиться в критическом состоянии и быстро идет на поправку. В больнице заявили, что Юлии Скрипаль продолжат оказывать круглосуточное медицинское обслуживание. Указывается также, что состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.
Накануне британские СМИ сообщали о том, что Юлия пришла в сознание и способна говорить.
Напомним, что Лондон обвинил в покушении на жизнь Скрипалей Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов. Примеру Великобритании последовал ряд других государств, в том числе и США.
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