Британский МИД уведомил Россию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль 

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости. Британский МИД уведомил посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния здоровья российской гражданки Юлии Скрипаль, пострадавшей в Солсбери, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе посольства.
"Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена", — сказал собеседник агентства.
Бывший офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери.