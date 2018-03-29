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Британский МИД уведомил Россию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль
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Британский МИД уведомил Россию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости. Британский МИД уведомил посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния здоровья российской гражданки Юлии Скрипаль, пострадавшей в Солсбери, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе посольства.
"Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена", — сказал собеседник агентства.
Бывший офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери.
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