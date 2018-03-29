Британский МИД уведомил Россию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль 

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Песков: Тулеев выбрал неудачное слово в отношении митингующих в Кемерово

Экс-постпред СССР при ООН рассказал о практике по высылке дипломатов

Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей