Фархад Ахмедов: «У Запада не получится превратить Россию в страну-изгоя» 

Ахмедов аргументировал свою позицию тем, что поскольку, по его мнению, большинство англичан весьма уравновешенные и объективные люди, британским властям невозможно проводить антироссийскую политику, не применяя тех или иных провокаций.
В качестве примера Ахмедов напомнил, как Тони Блэр втянул Англию в войну с Ираком, мотивируя это наличием у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения. Однако это оказалось обыкновенной ложью, за которую Блэр по существу никак не ответил.
"Фархад Ахмедов нащупал уязвимое и, можно сказать, больное место западных демократий, — заявил заместитель директора Центра информационных технологий «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг) Антон Семенов. — За фейковым гламурным фасадом внешней благопристойности и народовластия таится неприглядная и скрытая от посторонних глаз „ложь во спасение“ британской бюрократической системы, сросшейся со спецслужбами и пекущейся лишь о своих корыстных интересах», — считает эксперт.
По словам политолога, Фархад Ахмедов весьма к месту упомянул о недавнем задержании во Франции бывшего президента Николя Саркози, которого обвинили лишь в том, что он брал деньги на свою избирательную кампанию у Муаммара Каддафи. В то время, как никто не говорит о том, что именно Саркози способствовал развязыванию военной операции НАТО в Ливии, в результате которой эта страна до сих пор находится в состоянии кровавой гражданской войны, а в Европу хлынул очередной поток беженцев. Российский предприниматель, как считает эксперт, тонко подметил лицемерие западного правосудия. В Англии Тони Блэра публично осудили за развязывание войны в Ираке, но он не понес никакого наказания, а всего лишь публично извинился в одном из интервью для СМИ. А во Франции Саркози обвиняют в том, что он взял деньги у иностранцев, а не том, что по его вине погибли тысячи людей.
Что же касается дела об отравлении двойного агента Скрипаля и его дочери, то аргументы Ахмедова здесь тоже являются более чем убедительными. «Почему Гордиевского, который шастает по Великобритании с 1985 года после побега через Финляндию, не расстреляли и не отравили? Зачем и кому нужен Скрипаль? — задает риторические вопросы предприниматель.
А вот британский след, как считает бизнесмен, здесь может проглядываться довольно отчетливо. По словам Фархада Ахмедова, почему-то мало кто пишет о расположенной 12 км от Солсбери, по соседству с местом, где нашли Скрипалей, секретной химической лаборатории на военной базе „Портон-Даун“. Здесь в свое время произошла „целая череда загадочных смертей ученых, имевших прямое отношение к ее оборонным разработкам, в частности, сотрудника базы доктора Дэвида Келли“, — указывает он.
»Никто не должен также забывать о понятии «deep state» ("глубинное государство") или, привычнее, теневое правительство, действующее независимо и даже вопреки демократически избранным институтам, — подчеркивает Фархад Ахмедов, размышляя о том, кому может быть выгодна дальнейшая эскалация напряжения вокруг сложившейся ситуации. — Первый же год президентства Дональда Трампа показал, что в структурах правительства США и, прежде всего, в их спецслужбах существует и скоординировано действует сплоченная группа сотрудников разного уровня, которые считают, что лучше, чем избранный президент знают, в чем состоят национальные интересы страны. При этом едва ли ни главным, с чем они боролись, были любые попытки улучшить отношения с Россией. Нет сомнений, что группа с подобными целями и мотивацией может существовать и активно действовать и в рамках британских правительственных структур", — высказал такую версию произошедшего российский предприниматель, которую прежде никто публично не озвучивал на подобном уровне.
По словам предпринимателя, Россию всеми силами хотят превратить в страну-изгоя, чтобы она потеряла авторитет в ООН, и не смогла защищать другие страны, которые на Западе выбрали в качестве очередных мишеней, такие, например, как Иран и Сирию. Тем, кто привык править миром, не нужна самостоятельная Россия, ее хотят показательно наказать, считает предприниматель. Ведь за спиной нашей страны и другие государства начинают поднимать головы, а для них этого допустить нельзя ни в коем случае, — констатирует Ахмедов.
Раскол между Россией и НАТО, который происходит сейчас, по его мнению, выгоден только международным террористам. «Чем больше вражда и непонимание между Россией и НАТО, тем сильнее ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ— прим. ред.)», — с горечью констатирует экс-сенатор.