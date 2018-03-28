Торгово-развлекательные центры Костромской области проверит прокуратура

Костромской области сотрудники МЧС прокуратуры начали комплексные проверки обеспечения противопожарной и террористической безопасности в торговых центрах, чтобы кемеровская трагедия, унесшая более 60 жизней, не повторилась вновь.

Напомним, в понедельник губернатор Сергей Ситников обратился к контролирующим органам с требованием проверить все крупные торговые центры в Костромской области, отметив, что их главной целью должно стать соблюдение норм и обеспечение безопасности костромичей, которые посещают торгово-развлекательные центры. Сегодня рейды начались.

Сотрудники прокуратуры и МЧС побывали в ТЦ «Галерея», «Паново», «Авокадо», ТРЦ РИО и других. В центре внимания проверяющих — работа систем оповещения, тушения и эвакуации.

В одном из крупных центров, где работают не только торговые павильоны, но и кинотеатр, и детские игровые комнаты, провели учебную эвакуацию. Работники центра оперативно направляли покупателей и зрителей к запасным выходам, ведущим прямо на улицу. Инженер по пожарной безопасности ТЦ Сергей Алагезян на встрече с проверяющими отметил, что помимо оповещения в ТЦ установлена система пожаротушения. Залы торгового центра укомплектованы огнетушителями, по периметру всего объекта — пожарные краны.

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы ГУ МЧС России по Костромской области Александр Захаров : «Учебная эвакуация показала, что все работает. Просмотр в кинозалах приостановлен. Эвакуационных выходов в ТЦ много».

В прокуратуре заверили, что проверки подобных объектов продолжатся. Выводы и решения будут приняты после изучения документации объектов. Помощник прокурора г. Костромы Виктория Сычева: «Конкретно говорить о выявленных нарушениях, тем более о степени ответственности и принятии дальнейших мер, пока рано. Предстоит изучить документацию. Решения о работе торговых центров будет приниматься по итогам проверки».