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Костромские торговые центры проверят после кемеровской трагедии
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Костромские торговые центры проверят после кемеровской трагедии 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области проверят торговые центры, узнал KOSTROMA.TODAY. Поводом стала трагедия, произошедшая в Кемерово.
По информации пресс-службы областной администрации, в костромских торговых центрах будет проверена не только организация противопожарной, но также антитеррористической безопасности объектов и действия работников на случай чрезвычайных ситуаций.
«В том числе обратите внимание на вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, организацию парковок, чтобы не возникало помех для проезда сил и средств пожаротушения. Прошу подключиться ГИБДД в вопросах возможности вывода транспорта, альтернативные выезды с площадок — все надо проверить досконально», — отметил губернатор.
Глава региона обратился в адрес контролирующих органов, чтобы они оказали содействие в организации проверок.
Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре произошла вчера. Сергей Ситников выразил соболезнования родственникам погибших.
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