Костромские торговые центры проверят после кемеровской трагедии

По информации пресс-службы областной администрации, в костромских торговых центрах будет проверена не только организация противопожарной, но также антитеррористической безопасности объектов и действия работников на случай чрезвычайных ситуаций.

«В том числе обратите внимание на вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, организацию парковок, чтобы не возникало помех для проезда сил и средств пожаротушения. Прошу подключиться ГИБДД в вопросах возможности вывода транспорта, альтернативные выезды с площадок — все надо проверить досконально», — отметил губернатор.

Глава региона обратился в адрес контролирующих органов, чтобы они оказали содействие в организации проверок.