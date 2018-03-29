Ещё
В Подмосковье отреставрируют семь объектов культурного наследия в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье отреставрируют семь объектов культурного наследия в 2018 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Московской области отреставрируют семь объектов культурного наследия в 2018 году, сообщает телеканал «360». Работы пройдут в рамках государственной программы «Культура Подмосковья».
Как заявила начальник главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская, это здание бывшей церкви (церковь Архангела Михаила) в Солнечногорском районе, ансамбль кремля XVII века (Никольский собор, 1681 год) в Зарайске, дом Зотова постройки последней трети ХIХ века в Ногинском районе, амбар середины XIX века в Луховицах.
Кроме того, в список попали здание бывшего «Зимнего», а также «Рабочего» театра в Орехово-Зуеве, главный дом усадьбы «Лыткарино» в Лыткарине и парк с прудами XVIII века на территории усадьбы «Кривякино» в Воскресенском районе.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.
RT на русском: последние новости
В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове Военный эксперт оценил упоминание «Мёртвой руки» России в британской прессе Два чиновника администрации Кемеровской области уволены после пожара в «Зимней вишне»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»36
В последний раз21
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»427
Чиновников наказали за банкет в день траура113
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение