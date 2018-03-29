В Подмосковье отреставрируют семь объектов культурного наследия в 2018 году 

В Московской области отреставрируют семь объектов культурного наследия в 2018 году, сообщает телеканал «360». Работы пройдут в рамках государственной программы «Культура Подмосковья».
Как заявила начальник главного управления культурного наследия региона Валерия Березовская, это здание бывшей церкви (церковь Архангела Михаила) в Солнечногорском районе, ансамбль кремля XVII века (Никольский собор, 1681 год) в Зарайске, дом Зотова постройки последней трети ХIХ века в Ногинском районе, амбар середины XIX века в Луховицах.
Кроме того, в список попали здание бывшего «Зимнего», а также «Рабочего» театра в Орехово-Зуеве, главный дом усадьбы «Лыткарино» в Лыткарине и парк с прудами XVIII века на территории усадьбы «Кривякино» в Воскресенском районе.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.