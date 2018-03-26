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Более 50 объектов освещения привели в порядок в Подмосковье за неделю
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Более 50 объектов освещения привели в порядок в Подмосковье за неделю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья по указанию Госадмтехнадзора Московской области за минувшую неделю привели в порядок более 50 объектов освещения, сообщила глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
По ее словам, в рамках спецоперации за неделю специалисты проверили свыше 200 объектов освещения и прилегающие к ним территории. В зону внимания инспекторов попадали не только уличные фонари, но и светящиеся вывески, рекламные светящиеся щиты, элементы уличного светового декора и архитектурной подсветки и прочие объекты.
«За минувшую неделю по предписаниям, выданным инспекторами, ликвидировано свыше 50 нарушений в содержании объектов наружного освещения. Лицам, не проследившим за содержанием объектов, выдано десять предупреждений, а также назначены штрафы на сумму более 600 тысяч рублей», — отметила Витушева.
По ее словам, в четырех дворах служба заставила отремонтировать неработающие фонари. Кроме того, проведен ремонт десяти опор освещения, благодаря чему восстановлена их целостность и устранены отклонения от вертикали.
«Также, исполняя требования, выданные инспекторами, лица ответственные за содержание фонарей, световых реклам, элементов подсветки привели в порядок более 30 объектов. С поверхности опор убрали посторонние надписи, демонтировали незаконно размещенную рекламу, очистили от рекламно-информационного мусора: объявлений «куплю-продам», листовок и афиш», — добавила Витушева.
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