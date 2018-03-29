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7 объектов культурного наследия Подмосковья отреставрируют в 2018 г в рамках госпрограммы
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7 объектов культурного наследия Подмосковья отреставрируют в 2018 г в рамках госпрограммы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В 2018 году в Московской области планируют провести реставрацию семи объектов культурного наследия в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья», сообщается на официальном портале правительства региона.
«В рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» в 2018 году предусмотрено проведение реставрационных работ на семи объектах культурного наследия. Это здание бывшей церкви (церковь Архангела Михаила) в Солнечногорском районе, ансамбль Кремля XVII века (Никольский собор, 1681 год) в городском округе Зарайск, амбар середины XIX века в городском округе Луховицы», — сказала начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская.
Она перечислила и другие объекты, которые будут отреставрированы. Это дом Зотова постройки последней трети ХIХ века в Ногинском районе, здание бывшего «Зимнего», а затем — «Рабочего» театра в городском округе Орехово-Зуево, главный дом усадьбы «Лыткарино» в городском округе Лыткарино и парк с прудами XVIII века на территории усадьбы «Кривякино» в Воскресенском районе.
Березовская также добавила, что в 2018 году будет разработана проектная документация на проведение реставрационных работ на нескольких объектах культурного наследия на территории Бобренева монастыря.
«Также в этом году должна быть разработана проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в ансамбль Бобренева монастыря XVII-XVIII веков в городском округе Коломенский, — это Старо-Федоровская церковь (церковь Рождества Богородицы), северный братский корпус, стены ограды и башни», — отметила Березовская.
Программа «Культура Подмосковья» принята с целью повышения качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела. Сроки реализации программы — 2014-2018 годы.
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