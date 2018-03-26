Лавров отмечает важность диалога с зарубежными НПО в условиях антироссийской кампании

"Мы все сегодня являемся свидетелями усиливающейся антироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику, — сказал он. — В этих условиях, конечно, работа по наращиванию диалога с широкой общественностью с тем, чтобы донести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение".

"Понятно, что деполитизированные экспертные дискуссии, различные просветительские проекты способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных отношениях", — отметил Лавров.

Он также подчеркнул весомый вклад в эти усилия Фонда Горчакова, который «утвердился в качестве востребованного инструмента поддержки шагов гражданского общества во внешнеполитической сфере».