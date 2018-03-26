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В водоемы Дагестана планируется выпустить более ста млн рыб
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В водоемы Дагестана планируется выпустить более ста млн рыб 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В водоемы Дагестана планируется выпустить более ста млн рыбВ дагестанские водоемы и реки в 2018 году планируется выпустить более ста миллионов недавно появившихся на свет рыб.
Различные виды рыб благодаря этой инициативе, будут обитать в водоемах республики, включая кутумов, сазанов, лососей и др.
Из ста миллионов приблизительно 13 миллионов планируют развести заводским методом — в бассейнах и прудах рыбоводных заводов.
На сегодня, по информации пресс— службы филиала ФГБУ «Главрыбвод», на рыбоводных предприятиях формируют ремонтно-маточное стадо осетровых рыб.
Фото: Артур Алиев
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