В водоемы Дагестана планируется выпустить более ста млн рыб

В водоемы Дагестана планируется выпустить более ста млн рыбВ дагестанские водоемы и реки в 2018 году планируется выпустить более ста миллионов недавно появившихся на свет рыб.

Различные виды рыб благодаря этой инициативе, будут обитать в водоемах республики, включая кутумов, сазанов, лососей и др.

Из ста миллионов приблизительно 13 миллионов планируют развести заводским методом — в бассейнах и прудах рыбоводных заводов.

На сегодня, по информации пресс— службы филиала ФГБУ «Главрыбвод», на рыбоводных предприятиях формируют ремонтно-маточное стадо осетровых рыб.

Фото: Артур Алиев