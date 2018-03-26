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В Пензенской области намерены обследовать разбитые дороги перед началом дачного сезона
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В Пензенской области намерены обследовать разбитые дороги перед началом дачного сезона 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Мэр Пензы Виктор Кувайцев в понедельник, 26 марта, отчитался перед губернатором Иваном Белозерцевым о ходе подготовки к дачным перевозкам, которые стартуют с 21 апреля.
С этого времени до дачных участков будут ездить 32 автобуса, обслуживающих 21 маршрут.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, c 21 апреля до 1 июня автобусы будут ходить по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня до 1 сентября — четыре дня в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям; 1 сентября до окончания дачного сезона — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Стоимость проезда на дачных маршрутах в этом году составит:
1 пояс (от 0 до 15 км) — 30 рублей; (за наличные — 63 руб.)
2 пояс (от 15 до 20 км) — 35 рублей; (за наличные — 95 руб.)
3 пояс (от 20 до 25 км) — 40 рублей; (за наличные — 115 руб.)
4 пояс (от 25 до 45 км) — 45 рублей; (за наличные — 161 руб.)
Для организации обслуживания дачных маршрутов при наступлении благоприятных погодных условий специальная комиссия проведет обследование автомобильных дорог по схемам движения дачных маршрутов.
«Особое беспокойство вызывают дороги по схеме движения маршрута № 32 «Пенза — I — Чемодановские дачи», где присутствует ямочность, нет горизонтальной дорожной разметки.
По маршруту № 42 «Гидрострой — Б. Валяевка»: на всем протяжении дороги в селе Большая Валяевка нет освещение, разрушено дорожное покрытие. В прошлом году эта дорога находилась в ужасном состоянии. Ямы, выбоины присутствуют по маршруту № 46 «Гидрострой — общ. „Родничок“ — общ. „Незабудка“ — Лемзяйка»: на всём протяжении от автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» до д. Лемзяйка занижена обочина, отсутствует барьерное ограждение», — добавили в пресс-службе мэрии.
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