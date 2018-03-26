«Народный храм» будет освящен на северо-западе столицы 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Уникальная шатровая церковь Новомучеников и исповедников Всероссийских, возведенный в рамках городской «программы-200», стал первым православным храмом в московском районе Строгино и примером настоящего «народного строительства», сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Государственной думы РФ Владимира Ресина. Храм представляет собой однокупольное шатровое здание, созданное по индивидуальному проекту. Он возведен в стиле древнерусских памятников архитектуры XVI века, характерных для эпохи Ивана Грозного — аналогом ему может служить знаменитый храм Вознесения в Коломенском. Иконы для храмового иконостаса были написаны самими прихожанами, а сам иконостас полностью выполнен за счет добровольных пожертвований жителей района.
иконостас храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино
"Это дает все основания считать храм «народным»", — отметили в пресс-службе. По словам Ресина, в Строгино сложился «блестящий сплав» в лице строителей, настоятеля, прихода и префектуры, который позволяет не просто возвести стены, а выстроить «мощную духовную составляющую» в деле воспитания подрастающих поколений. В свою очередь, зампрефекта СЗАО Михаил Галанин подчеркнул, что храм в честь Новомучеников и исповедников станет не последним на территории Строгино. «Район застраивался в советской время, когда о возведении храмов и речи не было. Сегодня совместно с викариатством мы рассматриваем дальнейшее развитие этого направления. Подобрали несколько площадок, после обсуждений с жителями района будет принято решение о строительстве еще одного храма в Строгино», — сказал чиновник.
алтарь храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино