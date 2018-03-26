Как телевидение используется для стирания грани между вымыслом и реальностью для россиян

Москва (Aftenposten): Половине россиян сейчас кажется, что они уже не в состоянии отличить правду ото лжи на российских телеканалах.

«Сегодня у нас (в программе) невероятные разоблачения», — заявил ведущий российской телепрограмму «Пусть говорят» на Первом канале вечером во вторник.

• «Британцы сделали это сами, чтобы навредить России , ослабить Путина накануне президентских выборов и увести дебаты о Брексите в другое русло».

• «Англия использовала это для того, чтобы самой провести Чемпионат мира по футболу».

Швеция также была названа российскими властями возможным «козлом отпущения», хотя более позднее заявление носило более умеренный характер: речь шла лишь о «комментарии», а не об обвинении.

Телеканал регулярно смотрят 106 миллионов россиян.

Пропагандистский телевечер на крупнейшем в России, управляемом Кремлем телеканале, только начался.

В момент кульминации вечера зал взорвался аплодисментами:

На сцену выводят Вальтера Литвиненко, отца критика Путина Александра Литвиненко, умершего в 2006 году после того, как ему подали чашку зеленого чая с радиоактивным полонием-210 в ресторане одной из гостиниц Лондона.

В 2006-2012 годах отец (Литвиненко) говорил, что он не сомневается в том, что за убийством сына стояли Путин и российские спецслужбы.

Но российский телеканал заставил отца изменить свои объяснения и возложить вину на ближайшего помощника убитого сына.

Рядом (с отцом Литвиненко) в телестудии сидит какой-то мужчина и улыбается.

Это депутат Госдумы Андрей Луговой — человек, который, по данным британского судебного расследования, убил сына Вальтера Литвиненко и оставил после себя следы использования полония-210 как до, так и после убийства.

Как Кремль влияет на российских телезрителей

Телевизионное шоу — лишь один из очень многих примеров того, как осуществляется контроль Кремля над СМИ:

«Подавляющее большинство, если не все участники, поддерживают в программе дебатов версию Кремля», — говорит знаток России и специалист по СМИ Ричард Бэруг (Richard Bærug), который на этой неделе выпустил книгу «Путинская пресса» (Putins presse), о том, как Кремль контролирует СМИ.

«Прокремлевские высказывания встречают аплодисментами, программа буквально перенасыщена теориями заговора. Многие, конечно же, верят основной идее, которую людям вдалбливают в головы», — говорит Бэруг.

Уже невозможно отделить правду от лжи Цифры, приводимые независимым институтом изучения общественного мнения «Левада-центр» , говорят о том, что 46% россиян сами признают, что уже не могут отличить правду ото лжи.

Кроме того, половина опрошенных считает, что населению вовсе нет необходимости знать истину:

«Это может указывать на то, что государственная монополия на СМИ смогла лишить почти половину населения желания знать правду», — говорит Бэруг.

«В мире, в котором идеалы рухнули, уступив место мешанине и хаосу, президент в России пользуется — может быть, именно поэтому — всеобщим доверием».

Бэруг указывает, что, хотя это и обеспечивает Путину колоссальную поддержку, в международном плане Россия платит за такое доверие высокую цену.

«Откровенная ложь последних лет была настолько масштабной, что, вероятно, способствовала падению доверия к Путину, Лаврову и прочему российскому руководству у большой части международного демократического сообщества на много лет вперед», — полагает Бэруг.

«Подобное тотальное недоверие означает, что, говорит ли кремлевское руководство правду или нет, возникает подозрение, что это ложь».

Распространенные в России мифы

Сегодняшняя позиция россиян показывает, что многие теории заговора и ложь воспринимаются как реальность:

• Большое число россиян думают, что Украиной правит «Правый сектор» (правоэкстремистская организация, запрещена в РФ — прим. ред.), хотя на президентских выборах на Украине после Майдана партия получила всего лишь 0,7% голосов.

• Многие россияне убеждены в том, что на Украине никогда не было российских солдат, хотя сотни этих солдат вернулись домой в гробах или были взяты в плен на фронте в Донбассе.

• Контролируемые Кремлем СМИ также изменили точку зрения россиян и на всемогущую службу безопасности ФСБ и на диктатора Иосифа Сталина, к которому все больше россиян относятся положительно.

Норвегия в качестве «ада на земле»

Книга «Путинская пресса» показывает также, что российская пропаганда не обошла вниманием и Норвегию.

Одна из тех, кто чаще всего высказывался по российским телеканалам, начиная с 2011 года — русская женщина, проигравшая дело об опеке над ребенком в тяжбе со своим норвежским мужем.

В России она выступает как «эксперт по Норвегии»:

• «Норвегия — одна из самых извращенных стран в мире», примитивная страна, которая в 1960-е годы находилась «на уровне африканских стран», и у которой 100 лет назад даже не было собственного алфавита, говорила «эксперт по Норвегии» в одном из своих многочисленных интервью.

• «В Норвегии секс между братьями и сестрами — норма. Там инцест — дело совершенно обычное», — вот одно из ее высказываний по российскому телевидению.

• Российские телезрители услышали — и это не было опровергнуто — что «норвежские дети нередко больны, страдают синдромом Дауна и генетическими заболеваниями по причине частых сексуальных контактов между близкими родственниками. Поэтому большинство детей в Норвегии являются инвалидами».

По словам «эксперта по Норвегии», это приводит к тому, что норвежская «Барневернет» (служба опеки — прим. ред.) отнимает столько русских детей, сколько может.

«У иностранцев, в основном, рождаются здоровые дети, потому что у них нет таких традиций инцеста, которые распространены в Норвегии», — говорилось в программе российского православного телевидения.

От российского телевидения можно ожидать большего

Анализ СМИ, проведенный Бэругом, показывает, что только в 2011-2015 годах пресловутая «эксперт по Норвегии» поучаствовала в трех крупнейших российских новостных программах на Первом канале, в «Вестях» и на канале НТВ минимум 60 раз.

Весной ее истории о Скандинавии получили продолжение в мини-сериале «Сын» на крупнейшем России Первом канале. В сериале речь идет о том, как Запад похищает русских детей.