Глава ФАС пообещал проверить информацию о нарушениях при проверке Минздрава

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что проверит информацию Минздрава о том, что проверка ФАС, в ходе которой были выявлены признаки нарушением Минздрава антимонопольного законодательства, была проведена с нарушениями.

«Я не знаю, может быть, они отправили письмо, я не знаю… Нас очень часто информируют о том, что наши какие-то проверки проводятся с нарушениями, это подтверждается крайне редко. У нас большая практика многолетняя, более того, утвержденные регламенты, которые у нас давно никто не нарушает… Вы не видите, чтобы мы кого-то с автоматами, пулеметами, какими-то орудиями, гаубицами вламывались куда-то. Если вы этого не видите, то, наверное, этого и нет скорее всего. Я сильно сомневаюсь, но проверю», — сказал журналистам Игорь Артемьев.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сообщил, что в ходе внеплановой проверки Минздрава выявила признаки заключения министерством антиконкурентного соглашения, которое могло привести к созданию для «Р-Фарм» преимущественных условий в закупках препаратов от ВИЧ и туберкулёза.

Позже Минздрав заявил, что «проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными нарушениями, о которых руководитель ФАС России был уведомлен Минздравом России еще до завершения проверки и получения акта по ее результатам».