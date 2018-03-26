Ещё
Преображенцы побывают в экоцентре «Конный двор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

Преображенцы побывают в экоцентре «Конный двор» 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Москвичи пройдут по сохранившемуся участку Владимирского тракта и зайдут в экоцентр «Конный двор».
Мосприрода продолжает организовывать экскурсии по природным территориям Восточного округа, так как этот вид досуга полюбился и юным, и взрослым. В прошедшую пятницу все желающие уже побывали в Терлецком парке — там прошла интересная экскурсия под интригующим названием «Терлецкие истории». Преображенцы познакомились с достопримечательностями парка, с его обитателями, прошли по сохранившемуся до наших дней участку Владимирского тракта и посмотрели на рощу реликтовых дубов.
Все, кто по каким-то причинам не успел на эту экскурсию, могут побывать на другой — осмотреть усадьбу Старое Гиреево. Экскурсанты узнают историю усадьбы и ее владельцев, посетят экоцентр «Конный двор» и познакомятся с его четвероногими жителями. Экскурсия намечена на 28 марта, 14.00. Экскурсанты собираются у главного входа в Терлецкий парк со стороны Свободного проспекта (станция метро «Новогиреево»).
Управа района Преображенское: последние новости
В апреле в нашем районе пройдут встречи с участковыми Преображенцы оценили эффективность электронных обращений Район Преображенское направит в Вооруженные Силы России 36 призывников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди142
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия328
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП200
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово115
Умер основатель МММ Мавроди287
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
08:28
Песков призвал не спешить с версиями пожара в Кемерове
Политика
01:07
В Совфеде не будут менять законодательство из-за Кемерово
Политика
04:14
В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву
Политика Происшествия
02:23
Путин изменил график после пожара в Кемерове
Политика
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение