Преображенцы побывают в экоцентре «Конный двор»

Москвичи пройдут по сохранившемуся участку Владимирского тракта и зайдут в экоцентр «Конный двор».

Мосприрода продолжает организовывать экскурсии по природным территориям Восточного округа, так как этот вид досуга полюбился и юным, и взрослым. В прошедшую пятницу все желающие уже побывали в Терлецком парке — там прошла интересная экскурсия под интригующим названием «Терлецкие истории». Преображенцы познакомились с достопримечательностями парка, с его обитателями, прошли по сохранившемуся до наших дней участку Владимирского тракта и посмотрели на рощу реликтовых дубов.

Все, кто по каким-то причинам не успел на эту экскурсию, могут побывать на другой — осмотреть усадьбу Старое Гиреево. Экскурсанты узнают историю усадьбы и ее владельцев, посетят экоцентр «Конный двор» и познакомятся с его четвероногими жителями. Экскурсия намечена на 28 марта, 14.00. Экскурсанты собираются у главного входа в Терлецкий парк со стороны Свободного проспекта (станция метро «Новогиреево»).