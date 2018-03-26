В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отремонтируют 200 домов

В ближайшие годы в столице Южного Урала отремонтируют 200 домов, расположенных на гостевых маршрутах. Всю работу сделают к предстоящим саммитам ШОС БРИКС , которые пройдут в Челябинске в 2020 году. — Данный список домов не окончательный, сейчас комиссия продолжает работу по инвентаризации зданий, — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев . — К саммитам мы строим два предполагаемых места проведения заседаний: на улице Труда и конгресс-холл на Набережной. Надеюсь, что первые изменения там мы увидим уже в этом году. Помимо благоустройства фасадов домов, на улицах с гостевыми маршрутами планируется отремонтировать дороги и поставить новые остановочные комплексы. Напомним, 15 марта президент РФ Владимир Путин подписал приказ, что Челябинск определен местом проведения заседания совета глав государств-членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году. В правительстве региона подсчитали, что для подготовки инфраструктуры к саммитам потребуется порядка 50 миллиардов рублей.