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В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отремонтируют 200 домов
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В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отремонтируют 200 домов 

Хорошие новости 44 минуты назад
Фото: Хорошие новости
В ближайшие годы в столице Южного Урала отремонтируют 200 домов, расположенных на гостевых маршрутах. Всю работу сделают к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.
— Данный список домов не окончательный, сейчас комиссия продолжает работу по инвентаризации зданий, — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев. — К саммитам мы строим два предполагаемых места проведения заседаний: на улице Труда и конгресс-холл на Набережной. Надеюсь, что первые изменения там мы увидим уже в этом году.
Помимо благоустройства фасадов домов, на улицах с гостевыми маршрутами планируется отремонтировать дороги и поставить новые остановочные комплексы.
Напомним, 15 марта президент РФ Владимир Путин подписал приказ, что Челябинск определен местом проведения заседания совета глав государств-членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году. В правительстве региона подсчитали, что для подготовки инфраструктуры к саммитам потребуется порядка 50 миллиардов рублей.
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