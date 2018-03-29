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Сети виртуальной любви. Можно ли в интернете найти свою вторую половину
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Сети виртуальной любви. Можно ли в интернете найти свою вторую половину 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Кто знает, сколько одиноких людей каждый день регистрируются на сайтах знакомств, чтобы попробовать найти своё счастье?
Там выбор больше — «паутина» же всемирная, ни границ, ни расстояний, скажут одни. На сайтах ищут отношений без обязательств и пускают друг другу пыль в глаза, возразят другие.
Кипрская пленница
Маша ещё студенткой решила, что мужа ей найти будет непросто: простая внешность, серые глаза, русые волосы, парни её просто не замечали. Да и знакомиться девушке было негде — в клубы ходить не любила, училась в «девчачьем» педагогическом университете.
Закончив учёбу, стала работать в местной газете. Снимала крохотную комнатку за немалые деньги. Вечерами после работы совершенствовала английский и, главное, общалась в Сети с «заморскими» представителями сильного пола. Знакомилась и переписывалась сразу с несколькими — на это иногда уходили целые ночи, а наутро, невыспавшаяся и еле живая, снова бежала на работу.
Так прошёл год. К этому времени Маша уже умела отличать «пустышку» от серьёзного мужчины и плотно общалась только с троими. К одному из них — приятному во всех отношениях и успешному бизнесмену с Кипра — она решилась приехать в отпуск. На всякий случай Маша всё же купила тур в самый дешёвый плохонький отель, это давало ей некую независимость.
«Жених» подъехал на шикарном авто, они поужинали в местном ресторанчике, а затем мужчина пригласил Машу посмотреть его дом и сад. Его жилище действительно было очень красивым. Только закончилось всё плохо. Мужчина запер все двери и заявил:
— Выйдешь отсюда только моей женой!
На следующее утро он ушёл на работу, перед выходом тщательно проверив замки. Машин телефон куда-то пропал, а другого в доме она не нашла. Не было и компьютера. Девушка кричала, билась во все двери, её никто не слышал. Так Маша оказалась в неволе.
— Он маньяк! — стучало в голове. — Живой меня отсюда не выпустит.
Больше всего она кляла себя за то, что никому — ни родителям, ни знакомым — не сообщила, куда уехала. И нескоро кто-то спохватится и начнёт её искать.
Вечером как ни в чём не бывало пришёл «жених», они поужинали и даже посмотрели телевизор. Мужчина начал добиваться близости, но Маша наотрез отказалась, и он ушёл в свою спальню. Каждый день история повторялась. Мужчина начал не на шутку злиться, а Маша уже перестала и говорить, и есть.
На четвёртый день неожиданно и буднично пришло освобождение. В дверях повернулся ключ, и в дом вошла домработница. Ни слова не говоря, Маша кинулась к дверям, даже не захватив свою сумку, и выскочила на улицу. Еле добежала до отеля и судорожно набрала номер Эдварда, её приятеля по переписке из Англии. Эдварду было уже 30, а он всё ещё студент, да и не нажил ничего, состоятельными были только его родители. Но это было уже неважно.
Маша со слезами на глазах прокричала:
— Спаси меня! Увези отсюда!
И он, как Бэтмен, примчался за ней на Кипр! Потом увёз в Англию, познакомил с родителями. А ещё через полгода состоялась их свадьба. Ведь в такого доброго, заботливого и внимательного молодого человека невозможно было не влюбиться. Счастливее невесты, чем Маша, никто не видел.
Диванное настроение
Правда, не всегда подобные истории так хорошо заканчиваются. Светлана из Иванова познакомилась в сети с мужчиной близкого возраста из Кинешмы. Решили встретиться. Кавалер произвёл на Светлану прекрасное впечатление: галантный, интеллигентный, доброжелательный. Хорошо отнёсся он и к внучке, которую женщина воспитывала одна. Светлана решилась на переезд за 100 км от родного дома.
Поначалу всё было хорошо. Сергей начал делать ремонт в комнате, где решили поселить ребёнка, но спустя пару недель бросил и завалился на диван. Светлану беспокоило, что он нигде не работал. Сама она место бухгалтера нашла без труда. И стала обеспечивать семью. А сожитель по-прежнему целыми днями лежал на диване и «втыкал» в телевизор.
Соседи, с которыми Светлана вскоре познакомилась, рассказали, что она у Сергея далеко не первая. К нему часто приезжают женщины, поживут месяца 3-4, а потом испаряются. Светлана догадалась, что её попросту используют. Собрала вещи и вместе с внучкой уехала в Иваново. С тех пор в интернете не знакомится…
Приключения американца в России
Инна — роскошная 40-летняя красавица с большими голубыми глазами и безупречной фигурой. Два раза была замужем — неудачно. Поэтому зарегистрировалась на сайте знакомств с иностранцами. Помочь с общением попросила переводчицу Свету.
На Инну и отечественные мужчины всегда заглядывались, но она давно вычислила — это или женатики, или жалкие наркоманы и пьяницы.
На сайте знакомств заграничные женихи повалили валом. Света едва успевала отвечать на письма. Джон был самым настойчивым.
И добился своего. Инна встречала жениха в аэропорту в Москве, но с первых минут личного знакомства была страшно разочарована — Джон выглядел гораздо старше, чем на фото, был лысым и толстым. Когда он полез обниматься и целоваться, женщина окончательно поняла: он омерзителен. Инну охватило отчаяние — что делать?! Они уже выехали из Москвы и мчались в один из санаториев. Именно там ей предстояло провести семь дней с этим отвратительным типом.
Непьющий и некурящий, он беспрестанно прикладывался к бутылке с кока-колой, без которой не мыслил существования. И с ним предстояло ночевать в одном номере!
Пока Джон смотрел телевизор и потягивал из бутылки колу, Инна выскользнула в холл, плюхнулась на диван и горько расплакалась.
Проходившая мимо медсестра участливо спросила, что случилось. Уже через несколько минут они сидели в её кабинете, и Инна, всхлипывая и дрожа, рассказывала свою историю.
Медсестра оказалась женщиной сердечной:
— Вот возьмите таблеточки, это успокоительное, подмешайте в напиток американца, и он тут же уснёт. Это было спасение!
На следующее утро Джон проснулся и долго извинялся перед Инной, что так внезапно уснул перед телевизором. Та, конечно, «простила».
Однако следующим вечером история повторилась. Джон был в недоумении — его прямо валило с ног. И чем ближе был отъезд американца, тем веселее была Инна. На вокзале она еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться, и, как положено по русской традиции, радостно махала ему вслед белым платочком. О продолжении приключений американца в России Инна узнала позже.
Оказывается, тогда он полетел не в Америку, а в Сочи, где его ждала… следующая русская невеста. Женщина специально взяла отпуск, чтобы готовить американцу вкусности, катать гостя по побережью. Все недомогания Джона и сонливость, к его великому удивлению, как рукой сняло. Ещё через семь дней он улетел в свою Америку, а перед отъездом написал переводчице: «Как бы хорош ни был отдых на море, вспоминать я буду в России только Инну, такую прекрасную и загадочную».
«Бриллиантовая» нога
В 17 лет Леночка узнала, что у неё рак кости. Нога сильно болела, нужна была операция. Без неё — смерть. Шок, ужас, отчаяние — словами не передать те чувства, которые испытала девушка. Ногу ампутировали. А потом потянулись дни реабилитации… и тоски. Леночка чувствовала себя никому не нужной, одинокой, отвергнутой обществом и подругами. Только мама всегда была рядом. Но этого было мало!
Все мечты о будущем были разрушены. И хотя ей выписали протез, ходить на нём девушка почти не могла — трёт, жмёт, неудобно и больно. Сидела целыми днями за компьютером.
Как она в первый раз попала на сайт знакомств, Леночка уже не помнит. Молодые люди с удовольствием с ней общались, пока не узнавали, что она инвалид. Тут они как-то разом исчезали из поля зрения. И это стало для неё ещё одним ударом судьбы.
Однажды Леночка случайно познакомилась с парнем из Канады. Через какое-то время девушка призналась, что не выходит из дома, потому что у неё нет ноги, а в инвалидной коляске стыдно показываться на людях.
В то, что произошло потом, она с трудом верит до сих пор. Канадец прилетел к ней в гости и привёз подарок — новый протез. Дорогущий, будто его бриллиантами инкрустировали, но качественный и невероятно удобный. Такую ценную вещь они с мамой никогда бы не смогли приобрести сами. В этом протезе через некоторое время Леночка стала передвигаться на двух ногах, как полностью здоровый человек. И даже заниматься спортом и путешествовать!
Но это было уже в другом мире… Леночка улетела к любимому в Канаду и вышла за него замуж.
Без веры и надежды — любовь
К 30 годам Татьяна, жительница Владимира, в мужчинах разочаровалась. Отношения были, но… Один «пылкий влюблённый» злоупотреблял алкоголем, другой предпочитал жить за счёт женщины, ни в чём себе не отказывая… Третья попытка построить отношения обернулась попыткой изнасилования — к счастью, неудачной.
Но подруги всё настаивали: познакомься, мол, с кем-нибудь в интернете: переписка ни к чему не обязывает, а всё-таки развлечение. И Татьяна решилась. Однажды на своей страничке обнаружила приглашение к разговору от москвича Николая. Он сообщил, что холост, занимается бизнесом. Разговорились. Виртуально общались несколько месяцев. Потом Николай приехал во Владимир для личной встречи. Посидели в кафе, поговорили…
Николай вскоре оставил бизнес в Москве, переехал во Владимир. Вот уже 10 лет они женаты и очень счастливы. Татьяна не работает, воспитывает двоих детей. Николай состоялся и на новом месте: с нуля поднял бизнес во Владимире — сеть медицинских клиник.
Испытано на себе. Как я искала суженого на сайте знакомств
В то, что на сайтах знакомств можно найти вторую половину, я никогда особо не верила. Однако в последнее время жизнь складывалась по алгоритму «дом — работа», а личной жизни в свои 35 хотелось. Одна из подруг активно знакомилась на сайтах и меня агитировала оставить анкету. Она советовала прикрепить к анкете одно портретное фото и один снимок во весь рост, чтобы не вводить людей в заблуждение. Что греха таить, дамы любят приукрасить информацию о росте и весе.
Анкету я разместила на самом популярном сегодня в сети сайте интернет-знакомств. Уже в первые минуты после публикации в личный чат посыпались приветствия с комплиментами. В первые дни — до 50 в сутки!
Потом «поток любви» сокращается до двух-трех новых сообщений. Конечно, такое внимание тешит самолюбие любой женщины. Мужчины пишут, как ты красива, мила, да просто божественна. Отвечать или нет, я решала после просмотра анкеты соискателя моего сердца.
Надо сказать, мужчины особо не задумываются, какие фото разместить у себя на странице. Принаряжаются единицы.
Если вступаешь с кавалерами в активную переписку, то готовься ответить на вопросы: зачем пришла на сайт, где живёшь, кем работаешь, что любишь делать на досуге, была ли замужем и есть ли дети. Мужчины в ответ легко рассказывают такое и о себе. Часть друзей по переписке тут же просят номер мобильного. Если оставляешь, активно звонят, пишут смс из разряда: «С добрым утром, солнышко!» Часть ухажёров начинает напористо настаивать на личной встрече, и лучше сразу в чьей-то квартире. Некоторые открыто предлагают секс, порой весьма нестандартный.
Есть и те, кто готов к милой переписке. Их отличает неожиданная застенчивость. Мужчины начинают писать, что они некрасивы, малы ростом, обладают плохим характером, скромно зарабатывают и.т.д. О встрече сперва не просят — мол, куда мне до такой красавицы! Женщина вроде как сама выступает инициатором свидания.
На свидание я сходила всего один раз. Мой избранник с сайта тоже долго стеснялся — в данном случае своей национальности. Но оказался лёгким и галантным в общении. Кстати, он поделился со мной наблюдением: поразительно, сколько на сайте знакомств замужних дам, желающих флирта или связи на раз!
Общение у нас не сложилось из-за того, что кавалер только что пережил трудный развод и явно был не готов к новым отношениям. Он много рассказывал о бывшей жене и маленьком сыне. Зачем всё это знать потенциальной невесте?
А нынешнего своего избранника я нашла вовсе не в Сети, а среди старых знакомых. Просто мы однажды пригляделись друг к другу получше. И та самая подруга встретила будущего мужа вовсе не на сайте знакомств…
Не бойтесь живого общения
Организатор вечеринок экспресс-свиданий Ульяна Чистякова:
«Результативнее ли искать суженого в Интернете? Искать его стоит разными способами. Знакомства через интернет эффективны, но не все готовы уделить им достаточно времени и сил.
Есть ещё варианты — искать через друзей, знакомых. Или пойти на специальные мероприятия — например, на вечеринки экспресс-свиданий, где за вечер можно побывать на 10 мини-встречах по 5-7 минут. Там всё решает первое впечатление. Плюсы: безопасно, продуктивно, без неловкости (не понравился собеседник — вперёд к следующему). Формат быстрых свиданий позволяет экономить время и деньги. Согласитесь: живое общение намного информативней переписок в соцсетях. Кроме того, это ещё и тренинг коммуникативных навыков, самопрезентации.
После вечеринки у вас море эмоций, новые знакомства (в среднем симпатии совпадают у 16 из 20 участников), а ещё вы получаете бонус — узнаёте свой рейтинг привлекательности. Минусы: страшно… А вдруг про меня не то подумают? Не бойтесь: хотите найти спутника жизни — расширяйте круг знакомств, участвуйте в интересных проектах, посещайте новые места.
Мне часто задают вопрос: кто к вам приходит? Разные люди. Но всё-таки основной возраст — 27-37 лет. В Сети же часто ищут встреч несвободные люди. К тому же в Интернете вам легко испортят настроение не совсем уместные предложения. Можно даже разувериться в противоположном поле… »
Кто ловит судьбу в паутине?
Психолог Анна Пономаренко:
«Одинокие люди по-разному ищут спутника жизни. Одни покупают билет в театр, рассчитывая встретить судьбу в антракте, другие идут в ночной клуб. Публика в этих двух местах отдыха, скажем, немного разная. Разумеется, и тут и там можно встретить одного и того же человека, но большинство посетителей всё-таки с разными интересами.
Сайты знакомств в интернете — такое же пространство и привлекает людей с определёнными целями. Мужчин, которые ищут здесь будущую жену, немного. Зато немало женатых, которые хотят просто развлечься, холостяков, ищущих приключений, и мужчин, желающих что-то доказать себе и женщинам.
Думаете, у женщин другая картина? Нет, тех, кто действительно ищет мужа, тоже немного. Зато полно скучающих девушек из офисов или домохозяек. Встречаться ни с кем они не собираются, им просто забавно поиграть в жениха и невесту.
Немало искательниц приключений. Есть дамы, пытающиеся монетизировать отношения. Они готовы встретиться лишь в хорошем ресторане или на премьере модного спектакля — разумеется, всё за счёт мужчины! Есть и группа тех, кто недавно развёлся, но «не всё сказал». Эти женщины встретятся с вами, чтобы сказать всё что думают о мужчинах.
Получается, что большая часть завсегдатаев сайтов знакомств — авантюристы и авантюристки, жаждущие развлечений, люди, которых заела рутина, и те, кто недавно пережил болезненный разрыв отношений. Они ищут жилетку… »
Ничего никому не скажи
Вот какие нехитрые правила советуют специалисты соблюдать при виртуальном знакомстве:
Не сообщайте новым знакомым конфиденциальную личную информацию. Мошенники в дальнейшем могут использовать её в своих целях. Если человек лично, по телефону, в Сети под различными предлогами пытается узнать полные данные о вашей банковской карте (шестнадцатизначный номер, срок действия, данные владельца, трёхзначный код проверки подлинности карты и т.л.), будьте осторожны! Это явные признаки противоправной деятельности. При любых сомнениях лучше прекратить общение. Не стоит впускать в квартиру малознакомых людей — вы можете стать жертвой грабежа, мошенничества. Тем более нельзя публиковать в социальных сетях фотографии с ценными вещами, которые находятся в квартире. Если вы всё же стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию! Вовремя поступивший сигнал повышает шансы найти злоумышленников по горячим следам. Кроме того, вы поможете предотвратить новые «тёмные дела».
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