Сделка виртуальная — обман реальный. Чем может обернуться интернет — шопинг

По данным Генпрокуратуры России, больше всего мошенничеств в 2017 году зарегистрировали в сфере интернет-услуг и ЖКХ.

Погубила предоплата

Вскоре по указанному номеру телефона ему позвонила жительница Владимирской области . Проходимец убедил её перечислить на его банковскую карту предоплату — 70 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь. Но стражам порядка удалось найти преступника. Его обвиняют в мошенничестве.

«Число таких афер растёт, — утверждает руководитель Ставропольской краевой общественной организации защиты прав потребителей Лейла Сароян. — В прошлом году мы получили примерно на 20% больше жалоб на мошенников, обманывающих людей через Сеть и мобильные телефоны, чем в 2016 году. Люди в основном жалуются на то, что заказанный товар им либо не доставили, либо привезли не то, что они просили. Если видим, что налицо мошенничество, передаём эти жалобы в правоохранительные органы. К сожалению, полиция не всегда охотно принимает заявления. Подчас необоснованно отказывают в возбуждении уголовных дел».

По данным ГУ МВД России по Ставрополью, в 2017 году в крае зарегистрировали более 2000 виртуальных мошенничеств.

Но лишь немногих аферистов удалось привлечь к уголовной ответственности. Стражи порядка объясняют это, в первую очередь, тем, что аферисты, как правило, живут и зарегистрированы в других регионах.

«Бриллиантовые» проходимцы

Эксперты советует хорошенько подумать, прежде чем что-то заказывать через Сеть.

«Категорически не рекомендую покупать в интернет-магазинах лекарства, поскольку их часто подделывают, — продолжает Сароян. — Также нежелательно заказывать бытовую технику и гаджеты, поскольку это хрупкие вещи, которые могут при перевозке получить механические повреждения. К тому же нередко покупателям подсовывают более дешёвые копии айфонов и смартфонов. И уж совсем нелепо покупать в Интернете дорогие украшения.

Увы, подчас люди заказывают в Сети даже бриллианты. Но определить их подлинность на глазок сложно, поэтому мошенники нередко «впаривают» фальшивки. Если хотите получить вещь определённого цвета, учитывайте, что на мониторах разных компьютеров один и тот же цвет может иметь разные оттенки».

Пирамиды ушли в Интернет

Но виртуальные мошенники втягивают в свои сети не только клиентов интернет-магазинов.

По данным специалистов по защите прав потребителей, в последнее время очень популярными стали финансовые пирамиды в соцсетях. Принцип их работы — такой же, как у всех подобных мошеннических схем. Человеку предлагают стать подписчиком на определённом интернет-ресурсе, внести энную сумму и привлечь определённое количество новых участников, за счёт чего обогатиться. Заканчиваются такие акции пшиком.

Ещё один новый способ надувательства — объявления в соцсетях о выплатах, якобы положенных за медуслуги, которыми люди не пользовались в последние три года.

Житель Ставрополя Василий Кротов, недавно, прочитав такое объявление, перечислил аферистам 2,5 тысячи рублей. Их изобретательные «соцзащитники» потребовали на некие компенсационные расходы, пообещав лишь после этого выплатить «положенную» сумму.

Разорить за секунды

Немало случаев, когда на удочку виртуальных ловкачей попадаются люди, пользующиеся Интернетом от случая к случаю.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставрополью, популярная мошенническая схема — ответные SMS-сообщения от неизвестных лиц.

Мошенник сканирует в Сети объявление, к примеру, о продаже недвижимости, затем отправляет сообщение на указанный телефонный номер. В сообщениях мошенники просят для получения от них ответа перейти по ссылке. Запускается вирус — и деньги улетают аферистам.

Ставропольчанка Елена Мыскова недавно получила ММS от неизвестного лица. После того как открыла послание, телефон заблокировался. Пришлось идти в офис мобильного оператора.

Там разъяснили: злоумышленники через сообщение запустили вирус. Он и «слизал» все имевшиеся деньги. Задачу преступникам облегчило то, что у Елены был подключён «Мобильный банк».

Кстати, даже если вы уже не пользуетесь старой «симкой», преступники могут вам навредить.

Стражи порядка советуют: перед тем как поменять SIM-карту, предварительно отключите приложения «Мобильный банк» и «Банк-онлайн».

Как ещё обезопасить себя от интернет-проходимцев? Поскольку они выдумывают всё новые схемы обмана, совет один: будьте бдительны! Не поленитесь изучить советы правоохранителей и защитников прав потребителей, прежде чем прибегнуть к чьим-то услугам в Интернете.

А чем может помочь государство?

«Несколько лет назад на федеральном уровне запустили проект по повышению финансовой грамотности населения, который предусматривает и обучение наших граждан безопасному пользованию Интернетом и вообще цифровыми технологиями, — говорит начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Ставрополью Михаил Костюков . — По этому проекту сотрудники разных учреждений, в том числе и нашего, работают и со взрослыми, и с детьми.

Но хотелось бы большего. В первую очередь, включить в школьную программу факультатив по защите прав потребителей».

На заметку

Правила покупки в Интернете

Шаг 1 Изучите репутацию продавца и почитайте отзывы об интернет­магазине в Сети.

Шаг 2 Ознакомьтесь с описанием предложенной продукции. В нём должна быть информация о потребительских свойствах товара, месте изготовления, цене, сроке службы, гарантийном сроке.

При доставке продавец обязан предоставить инструкцию или сообщить, требованиям какого техрегламента соответствует товар.

Шаг 3 Если цена кажется вам подозрительно низкой, сравните её с ценами у других интернет­продавцов и у производителя. Посмотрите фотографию товара на сайте производителя.

Шаг 4 Проверьте сайт виртуального магазина. Там должны быть указаны название компании или Ф. И. О. продавца. Хорошо, если есть телефоны, адрес электронной почты и почтовый адрес. Проверьте доменное имя на сайте https://ссtld.ru/ru/. Насторожитесь, если ресурс зарегистрирован на частное лицо, а не на ИП или компанию.

Шаг 5 Уточните срок доставки товара. Имейте в виду, что, возможно, за доставку вам придётся заплатить отдельно.

Шаг 6 Если товар не доставили вовремя, уведомьте продавца, что у него есть ещё 7 дней. Если же и спустя неделю заказ не выполнят, жалуйтесь в правоохранительные органы.

Шаг 7 Получив товар, обязательно проверьте его. Если доставили не то, что вы заказали, платить вы не обязаны. При доставке товара составляют акт. Если покупку можно оценить только по её внешнему виду, вы можете записать это в акте.

Шаг 8 Если товар вас не устроил, вы можете вернуть его в течение 7 дней после доставки. Но тогда придётся возместить стоимость пересылки. Лишь через 10 дней после возврата товара вам вернут эту сумму.

Шаг 9 Если обнаружили какой­то изъян в товаре, обратите внимание на гарантийный срок. Если он ещё не истёк, требуйте замены товара или возврата суммы за покупку.

Комментарий

Доцент кафедры гражданского права и процесса СКФУ Марина Бычко:

«Нынешние студенты знают азы финансовой грамотности. Они, как правило, могут оплатить счета через смартфон или приобрести товары в интернет­магазинах. Последние сейчас неимоверно популярны у юношей и девушек.

Но далеко не все ребята, к сожалению, соблюдают осторожность. Неудивительно, что многие из них становятся жертвами виртуальных мошенников. Меня это очень беспокоит. В нашем университете есть обучающий курс по защите прав потребителей, но читают его только будущим юристам. Этого недостаточно. Хотелось бы шире внедрять эти образовательные программы. Финансовой безопасности нужно обучать с детства».

Точка зрения

Ксения Смолянко, 25 лет (Ставрополь):

«Я часто заказываю товары через Интернет. Думаю это самый приемлемый способ приобрести качественный продукт.

Во-­первых, чтобы получить желаемое, не нужно куда­то идти или ехать. Заказ можно сделать через компьютер или смартфон. Это удобно для молодых мам, сидящих в декретном отпуске, или людей, постоянно занятых работой. Товар можно получить в ближайшем почтовом отделении или заказать его на дом.

Во­-вторых, на сайте магазина или на специализированных форумах можно найти множество отзывов о товаре и принять верное решение. Это очень удобно при покупке бытовой техники. Ведь в Сети пользователи охотно хвалят надёжные или «бракуют» ломающиеся товары.

В-­третьих, товар, купленный в виртуальном магазине, обходится дешевле. Для торговли в Интернете не нужно арендовать помещение, оплачивать коммунальные услуги и платить зарплату персоналу.

Но есть и минусы. Главный из них — оплата. На крупных и проверенных сайтах опасаться мошенников не стоит. В других случаях способов обезопасить себя крайне мало».