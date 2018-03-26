Под Воронежем жильцы трёх аварийных домов 10 лет не могут добиться переселения

Здания уже трижды признавали непригодными для жилья, но люди до сих пор там живут. В Воронежской области жильцы трёх аварийных домов в посёлке Семилукского района уже 10 лет не могут добиться переселения. Здания уже три раза признавали непригодными для жизни, но местные власти не торопятся дать людям новый дом. Помочь сельчанам в непростой ситуации решили активисты ОНФ, об этом сообщает пресс-служба организации. Все дома №3, 5 и 7 расположены в селе Стрелица на улице Строителей. Многоквартирные здания построили ещё в 1957 — 1958 годах, рассказывают местные жители, а в 2007 строения были признаны непригодными для жизни.

Внешние стены неравномерно проседают, от чего повреждаются деревянные межэтажные перекрытия. В 2009 году здание по периметру стянули арматурой и швеллерами — но это не помогло: на фасаде продолжают появляться новые трещины, там проседают потолки и осыпается штукатурка… — В 2010 году нам предложили сделать капитальный ремонт, так как средств на софинансирование переселения в местном бюджете не было. Обещали поменять полы в квартирах, коммуникации, окна, двери, кровлю. Но по факту заменили только крышу и сделали отмостку. Работы были проведены некачественно, желаемого результата не принесли, — жалуются граждане.

Как отмечают активисты, которые своими глазами увидели этот коммунальный ад, многие квартиры здесь уже брошены. Люди просто боятся за свою жизнь и вынуждены снимать жильё в другом месте. — Квартиры, в обследованных нами домах, отапливаются индивидуальными газовыми котлами. В брошенных квартирах они отключены, поэтому там, где люди еще живут, холодно. Использование электрообогревателей приводит к повышенной влажности и распространению грибка, — подчеркнул активист регионального отделения ОНФ Алексей Бурданцев.

У жильцов аварийных домов есть документы, в которых ужасное состояние жилья подтверждено трижды. Последнее заключение было выданов 2014 году. Но, по словам сельчан, в местной администрации отказываются расселять аварийные дома, так как в них провели капитальный ремонт. — Этот аргумент звучит более чем странно. Программы капремонта и переселения из аварийного жилья не дублируют друг друга. Если в домах сделан капремонт, то это не означает, что их жильцы теперь лишены права на получение новых квартир, — говорит Алексей Бурданцев.

Сейчас общественники отправили обращение в администрацию Семилукского района и в облправительство с просьбой помочь жителям аварийных зданий обрести новый дом. Стоит отметить, что недавно активисты смогли добиться ремонта старой Стрелицкой средней школы. Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ