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В Воронежской области объявили конкурс на разработку проекта въездного знака в регион
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В Воронежской области объявили конкурс на разработку проекта въездного знака в регион 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Их планируется установить на границе с другими областями. В Воронежской области разработают проект типового въездного знака в регион. Конкурс пройдет в рамках архитектурного форума «Зодчества», сообщили в оргкомитете в пятницу, 23 марта. — Целью проведения конкурса является выявление новых архитектурно-художественных и эстетических возможностей представления Воронежской области на въездах по автомобильным дорогам федерального значения: М4 «Дон», А 144 Курск-Борисоглебск-Саратов, М6 «Каспий» и 1Р193 Воронеж-Тамбов, — рассказали в оргкомитете. Отбор проектов пройдет в рамках архитектурного смотра-конкурса в номинации «Специальная тема». Обязательное требование к проекту только одно — въездной знак должен содержать официальные символы Воронежской области. Въездные знаки планируется установить в придорожной полосе автомобильных дорог на границе районов Воронежской области с Липецкой, Курской, Ростовской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областями. Так же на «Зодчестве» выберут победителей в номинациях «Проекты», «Постройки» и «Творчество студентов» Зарегистрироваться для участие в смотре-конкурсе можно на сайте форума «Зодчество». Прием заявок уже стартовал. «Зодчество VRN-2018» откроется 1 июня в Воронежском Камерном театре. Елена Гончарова
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