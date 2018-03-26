Пожилой тюменке, застрявшей в ванне, понадобилась помощь спасателей

Тюмени сотрудники ТОСЭР помогли тюменке, которая не смогла выбраться и ванны. Сигнал поступил от бдительных горожан. Соседи, услышав крики о помощи, доносившиеся из квартиры, позвонили в службу спасения.

— Как выяснилось, на помощь звала пожилая женщина. Чтобы помочь ей, спасатели спустились через соседей по пожарной лестнице и открыли балконную дверь. Пенсионерка не могла подняться из ванны, она повредила руку и обессилела, — рассказали в службе экстренного реагирования.

Специалисты ТОСЭР вытащили пострадавшую из ловушки и перенесли на кровать, передав через несколько минут подоспевшим сотрудникам скорой медицинской помощи.

По словам спасателей, на подобные вызовы они выезжают часто. В конце февраля ТОСЭРовцы помогли 200-килограммовому тюменцу, также застрявшему в ванне. Не так давно они освободили юного горожанина, который застрял в стиральной машинке. Был в их практике и весьма пикантный случай. После Дня всех влюбленных выезжали в дачное общество, чтобы помочь паре, заковавшей себя в наручники.