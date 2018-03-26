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В Петербурге мосты разведут для проверки
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В Петербурге мосты разведут для проверки 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге в ночь с 26 на 27 марта будут разведены Благовещенский, Тучков и мост Александра Невского.
Как сообщили «РГ» в «Мостотресте», закрытие мостов — плановое. С 15 марта началась подготовка к навигации, когда разводить мосты будут каждую ночь, соответственно сейчас сотрудники предприятия проверяют исправность всех механизмов.
В ночь с 26 на 27 марта Благовещенский мост будет закрываться дважды за ночь, в первый раз его разведут с 01.25 до 3.10, второй раз — с 03.10 до 05.00. Т  учков мост будет закрыт для движения автомобилей и пешеходов с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55. Мост Александра Невского будут разводить один раз за ночь — с 02.20 до 05.10.
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