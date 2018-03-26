В Петербурге мосты разведут для проверки

Петербурге в ночь с 26 на 27 марта будут разведены Благовещенский, Тучков и мост Александра Невского

Как сообщили «РГ» в «Мостотресте», закрытие мостов — плановое. С 15 марта началась подготовка к навигации, когда разводить мосты будут каждую ночь, соответственно сейчас сотрудники предприятия проверяют исправность всех механизмов.

В ночь с 26 на 27 марта Благовещенский мост будет закрываться дважды за ночь, в первый раз его разведут с 01.25 до 3.10, второй раз — с 03.10 до 05.00. Т учков мост будет закрыт для движения автомобилей и пешеходов с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55. Мост Александра Невского будут разводить один раз за ночь — с 02.20 до 05.10.