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Три моста разведут в Петербурге в ночь на 27 марта
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Три моста разведут в Петербурге в ночь на 27 марта 

АиФ Санкт-Петербург 59 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге разведут Благовещенский и Тучков мосты, а также мост Александра Невского, сообщает пресс-служба КРТИ. Пролеты переправ взмоют в небо в ночь на вторник, 27 марта.
По данным ведомства, мост Александра Невского будет недоступен для транспорта и пешеходов с 02.20 до 05.10, разводка Благовещенского моста продлится с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00. Тучков мост будет разведен с 03.35 до 04.55.
Развод мостов осуществят в рамках подготовки к сезону навигации, который стартует на Неве и Малой Неве 10 апреля. По рукавам Невы суда начнут ходить с 20 апреля.
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