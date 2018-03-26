Три моста разведут в Петербурге в ночь на 27 марта

Петербурге разведут Благовещенский и Тучков мосты, а также мост Александра Невского , сообщает пресс-служба КРТИ. Пролеты переправ взмоют в небо в ночь на вторник, 27 марта.

По данным ведомства, мост Александра Невского будет недоступен для транспорта и пешеходов с 02.20 до 05.10, разводка Благовещенского моста продлится с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00. Тучков мост будет разведен с 03.35 до 04.55.

Развод мостов осуществят в рамках подготовки к сезону навигации, который стартует на Неве и Малой Неве 10 апреля. По рукавам Невы суда начнут ходить с 20 апреля.