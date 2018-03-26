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«Синема парк» и «Формула кино» проведут проверку безопасности после трагедии в Кемерово
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«Синема парк» и «Формула кино» проведут проверку безопасности после трагедии в Кемерово 

Rambler News Service 1 час назад
«Синема парк» и «Формула кино» проведут внеочередную проверку безопасности кинотеатров после трагедии в Кемерове, сообщил RNS представитель объединенной сети.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерово, руководством Объединенной сети принято решение совместно с владельцами торговых центров провести внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов», — сообщили RNS Артамонова. Она подчеркнула, что кинотеатрах сети соблюдается технический регламент о требованиях пожарной безопасности. «Регулярно проводятся проверки», — сообщила она.
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