«Синема парк» и «Формула кино» проведут проверку безопасности после трагедии в Кемерово

«Синема парк» и «Формула кино» проведут внеочередную проверку безопасности кинотеатров после трагедии в Кемерове , сообщил RNS представитель объединенной сети.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерово, руководством Объединенной сети принято решение совместно с владельцами торговых центров провести внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов», — сообщили RNS Артамонова. Она подчеркнула, что кинотеатрах сети соблюдается технический регламент о требованиях пожарной безопасности. «Регулярно проводятся проверки», — сообщила она.