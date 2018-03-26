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Школьница из Нижнего Новгорода исправилась и осталась на реалити-шоу про будущих звезд
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Школьница из Нижнего Новгорода исправилась и осталась на реалити-шоу про будущих звезд 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Изначально создатели шоу не планировали выгонять кого-то домой, но дети все больше отбивались от рук и нарушали правила: кто-то был замечен с сигаретами, кто-то с алкоголем, а кто-то выходил в соцсети, что тоже запрещено. На прошлой неделе из проекта «Кто ты?» чуть не вылетела 14-летняя нижегородка. Настя сидела в соцсетях и выключила камеру на вилле. За это продюсер шоу лишила ее песни и сказала, что может не вернуть ей возможность спеть на финальном шоу, а значит она не получит шанса выиграть. Но Настя раскаялась в своих поступках, поговорила с семьей и исправилась. В следующей серии она получит свою песню и шанс победить в шоу.
При этом Насте придется серьезно поработать над собой. В прошлый раз, когда девушка репетировала песню в студии, Татьяне Тур ее исполнение не понравилось. Она назвала Настю «одноформатной».
При этом соперников у нижегородки на следующей неделе станет меньше. Одного участника за нарушения правил отправят домой.
Дела у Насти вообще пошли на лад: в последнем выпуске продюсер шоу похвалила ее за танец, который она исполнила вместе с другими участницами.
— В этом номере меня просто покорила Савина. Это было очень круто! Ты настолько отыграла эту песню! Мне было неважно, как ты двигаешься, мне нравилось твое лицо: эмоции, мимика, — похвалила нижегородку ведущая и продюсер.
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