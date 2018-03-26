Школьница из Нижнего Новгорода исправилась и осталась на реалити-шоу про будущих звезд

Изначально создатели шоу не планировали выгонять кого-то домой, но дети все больше отбивались от рук и нарушали правила: кто-то был замечен с сигаретами, кто-то с алкоголем, а кто-то выходил в соцсети, что тоже запрещено. На прошлой неделе из проекта «Кто ты?» чуть не вылетела 14-летняя нижегородка. Настя сидела в соцсетях и выключила камеру на вилле. За это продюсер шоу лишила ее песни и сказала, что может не вернуть ей возможность спеть на финальном шоу, а значит она не получит шанса выиграть. Но Настя раскаялась в своих поступках, поговорила с семьей и исправилась. В следующей серии она получит свою песню и шанс победить в шоу.

При этом Насте придется серьезно поработать над собой. В прошлый раз, когда девушка репетировала песню в студии, Татьяне Тур ее исполнение не понравилось. Она назвала Настю «одноформатной».

При этом соперников у нижегородки на следующей неделе станет меньше. Одного участника за нарушения правил отправят домой.

Дела у Насти вообще пошли на лад: в последнем выпуске продюсер шоу похвалила ее за танец, который она исполнила вместе с другими участницами.

— В этом номере меня просто покорила Савина. Это было очень круто! Ты настолько отыграла эту песню! Мне было неважно, как ты двигаешься, мне нравилось твое лицо: эмоции, мимика, — похвалила нижегородку ведущая и продюсер.