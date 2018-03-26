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В Дербенте и Хасавюрте планируют открыть кабинеты химиотерапии
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В Дербенте и Хасавюрте планируют открыть кабинеты химиотерапии 

«Это Кавказ» 1 час назад
В двух крупных дагестанских городах — Дербенте и Хасавюрте — планируется открыть кабинеты для проведения химиотерапии пациентам с онкозаболеваниями.
Вопросы создания таких кабинетов обсуждались на совещании в республиканском Минздраве под руководством врио министра здравоохранения региона Танка Ибрагимова, сообщает РИА «Дагестан». Базу для их открытия в условиях дневного стационара собираются определить в ближайшее время.
Как отметил Ибрагимов, обеспечение медикаментами будет организовано централизованно за счет средств обязательного медицинского страхования и федерального бюджета.
По словам врио министра, наличие этих кабинетов поможет разгрузить Республиканский онкологический диспансер и сделает доступнее медицинскую помощь для онкологических больных.
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