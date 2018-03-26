В Дербенте и Хасавюрте планируют открыть кабинеты химиотерапии

В двух крупных дагестанских городах — Дербенте Хасавюрте — планируется открыть кабинеты для проведения химиотерапии пациентам с онкозаболеваниями.

Вопросы создания таких кабинетов обсуждались на совещании в республиканском Минздраве под руководством врио министра здравоохранения региона Танка Ибрагимова, сообщает РИА «Дагестан» . Базу для их открытия в условиях дневного стационара собираются определить в ближайшее время.

Как отметил Ибрагимов, обеспечение медикаментами будет организовано централизованно за счет средств обязательного медицинского страхования и федерального бюджета.

По словам врио министра, наличие этих кабинетов поможет разгрузить Республиканский онкологический диспансер и сделает доступнее медицинскую помощь для онкологических больных.