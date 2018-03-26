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«Не халявщик, а партнер»: как Россия поверила «МММ»
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«Не халявщик, а партнер»: как Россия поверила «МММ» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Москва, 31 июля. Одна из самых масштабных рекламных кампаний в истории России была проведена 31 июля 1991 года. В течение всего дня москвичи получили право бесплатно проехать в столичном метро.
Удивленным пассажирам объявили, что их проезд оплатил некий кооператив «МММ». Обошлась эта пиар-акция почти в миллион долларов. Для сравнения, за эти деньги в том году можно было купить четыре миллиона буханок хлеба.
Эти безумные затраты помогли основателю кооператива Сергею Мавроди добиться своего: о его детище вскоре узнала вся страна. Изначально «МММ» занимался безобидным и перспективным бизнесом — продажей компьютеров. На этом рынке у кооператива тогда еще не было особых конкурентов. Но Мавроди вынашивал куда более амбициозные планы.
Через некоторое время на российском телевидении появилась серия рекламных роликов «МММ», который теперь был зарегистрирован в качестве акционерного общества. Главный герой рекламы Леня Голубков быстро стал любимцем россиян. Простой рабочий, живущий в тяжелые постперестроечные годы, разочаровывается в государстве, но находит поддержку в «МММ». Схема его заработка проста: принеся в кассу рубль, через день он забирает два. Всего за год он проделывает головокружительный путь от станка к богатой жизни «нового русского».
Поддавшись рекламе, миллионы россиян бросились покупать акции «МММ». Всего было выпущено около 990 тысяч ценных бумаг, которые стремительно разошлись. Примечательно, что их курс устанавливал сам Мавроди, а стоимость акций день ото дня увеличивалась в разы, стимулируя новый спрос.
Глава компании решил напечатать новую серию бумаг, однако Министерство финансов не одобрило сомнительную авантюру. Это не остановило Мавроди, и он выпустил собственные билеты, которые не являлись ценными бумагами, но продавались наряду с акциями.
Каждый россиянин знает, чем завершилась эта афера: всего за год финансовая пирамида рухнула. Ее жертвами стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов граждан, поверивших добродушному Голубкову.
В августе Мавроди арестовали после штурма его квартиры спецназом. Операцию показывали в прямом эфире по всем отечественным телеканалам. В тот же день был проведен обыск в офисе «МММ». По его итогам Мавроди предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 49,9 миллиарда рублей.
Но бизнесмен смог выкрутиться из непростой ситуации. Находясь под следствием, он зарегистрировался кандидатом в депутаты Госдумы и был отпущен на свободу. Мавроди удалось получить мандат, однако в парламенте он просидел всего два месяца. По его собственным словам, все это время к нему приходили депутаты и сенаторы, которые умоляли обменять их билеты «МММ» на деньги. В итоге Мавроди все-таки лишили мандата по представлению Генпрокуратуры.
В 1997 году «МММ» официально признали банкротом, а основатель финансовой пирамиды подался в бега. Его объявили в международный розыск, но не могли найти до 2003 года. Выяснилось, что все это время он не покидал Москву и жил по поддельному паспорту в съемной квартире.
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Суд над Мавроди продолжался до 2007 года. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Поскольку почти весь этот срок он провел в СИЗО, в том же году Мавроди вновь вышел на волю.
С тех пор об аферисте не было ничего слышно, и казалось, что пирамида «МММ» осталась одним из печальных казусов, оставшихся в 90-е. Но в конце 2011 года Мавроди неожиданно объявился, заявив о создании нового предприятия, действующего по старому принципу. Бизнесмен вновь проявил себя как талантливого, но довольно беспринципного пиарщика.
Он воспользовался ростом протестных настроений и вниманием СМИ к демонстрациям оппозиционеров. Среди реальных гражданских сил на площадях Москвы можно было увидеть и флаги «Партии МММ». Мавроди даже заявил, что намерен пройти в Координационный совет оппозиции и все места в совете распределить между своими сторонниками.
История обновленного «МММ» продолжается до сих пор. Год за годом пирамиды Мавроди терпят крах, но бизнесмен не сдается и создает новые, которые, впрочем, вряд ли сравнятся по масштабу с грандиозной аферой 90-х.
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