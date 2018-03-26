В Екатеринбурге подрались зоозащитница и пенсионерка, которая собирает деньги на больных собак

Екатеринбурженка Валентина (она просит не называть настоящего имени. — Прим. ред.), которую зоозащитники обвиняют в зарабатывании денег на животных, вчера вечером подралась с другой женщиной. По информации очевидцев, всё произошло рядом с «Карнавалом» вечером 25 марта.

«В общем, как было дело — насколько мне удалось понять со слов действующих лиц, некая женщина средних лет, которая про бабку-живодёрку полностью в курсе, то ли котёнка у неё попыталась забрать, то ли что-то нелицеприятное сказала в её адрес — и началось месилово», — написала на форуме E1.RU пользователь под ником абвгдеёжз.

Кто был зачинщиком, она не знает, но предполагает, что Валентина. Кто-то из очевидцев вызвал на место полицию.

По версии Валентины, она пришла вечером в «Карнавал» за продуктами, животных у нее с собой не было.

— Я вышла на улицу, складываю продукты, она подлетает и говорит: «Я сейчас тебя оболью серной кислотой». Это все слышали, все подтвердили, хотя она полиции сказала, что этого не было, — рассказала E1.RU Валентина. — После этого она бросила бутылку — и началась драка. Она начала меня бить. Всё лицо избито, серьгу вырвала из уха, ушиб ноги, ушиб позвоночника и сотрясение мозга. Била и кулаками, и телефоном по голове, и по лестнице меня спустили в итоге.

По словам Валентины, она сейчас в больнице, куда ее вчера привезла скорая. Вторую женщину она не знает, но говорит, что та «приехала на выставку кошек»:

— Почти час она меня била, там была каша, просто каша. А я к ней вообще не подходила.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга E1.RU сообщили, что по этому конфликту проводит проверку служба участковых уполномоченных:

— В рамках проверки будут опрошены обе стороны конфликта, установлены очевидцы. Гражданки направлены на прохождение медицинской экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Про пенсионерку уже давно пишут в соцсетях. Зоозащитники говорят, что она зарабатывает на больных животных — забирает их в приютах и у частных лиц и идёт на улицы собирать на лечение и еду, но не тратит их по назначению. Сама женщина это отрицает и уверяет, что спасает больных собак и кошек.

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