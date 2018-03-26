Под Волгоградом полиция выявила очередных иностранцев-нелегалов на полях 

Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства иностранцами на сельхозугодиях в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области и нашла нарушителей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, в тепличном хозяйстве работают более 200 граждан Китая, Узбекистана и Таджикистана. Из них 35 человек были доставлены в полицию для проверки законности нахождения на территории России. Выяснилось, что трое из них нарушили правила въезда либо режим пребывания на территории РФ. Несколько иностранцев были привлечены к административной ответственности за уклонение от выезда из России по истечении срока пребывания.