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Под Волгоградом полиция выявила очередных иностранцев-нелегалов на полях
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Под Волгоградом полиция выявила очередных иностранцев-нелегалов на полях 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства иностранцами на сельхозугодиях в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области и нашла нарушителей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, в тепличном хозяйстве работают более 200 граждан Китая, Узбекистана и Таджикистана. Из них 35 человек были доставлены в полицию для проверки законности нахождения на территории России. Выяснилось, что трое из них нарушили правила въезда либо режим пребывания на территории РФ. Несколько иностранцев были привлечены к административной ответственности за уклонение от выезда из России по истечении срока пребывания.
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