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Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсикацию пищевой продукции
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Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсикацию пищевой продукции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Роспотребнадзор подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за фальсикацию пищевой продукции. Об этом заявила в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока глава ведомства Анна Попова.
«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда продукция есть, адрес есть, этикетка есть, а производителя нет. В такой ситуации наших полномочий недостаточно. Тогда к делу подключаются силовики, которые говорят, что уголовного состава за обман потребителя нет. А нужны оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому, по нашей инициативе, не всеми поддерживаемой, готов законопроект с изменениями в уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за фальсификацию», — заявила А. Попова.
Она также подчеркнула необходимость повышения качества пищевой продукции.
«В прошлом году было сделано более 300 тыс. проб пищевой продукции на фальсификацию, из них порядка 25% проб молочной продукции. При этом большинство проб молочной продукции, которые были отнесены к фальсифицированным, были произведены фирмами, которых нет», — заявила А. Попова.
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