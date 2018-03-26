Роспотребнадзор предложил ввести уголовную ответственность за фальсикацию пищевой продукции

Роспотребнадзор подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за фальсикацию пищевой продукции. Об этом заявила в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока глава ведомства Анна Попова

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда продукция есть, адрес есть, этикетка есть, а производителя нет. В такой ситуации наших полномочий недостаточно. Тогда к делу подключаются силовики, которые говорят, что уголовного состава за обман потребителя нет. А нужны оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому, по нашей инициативе, не всеми поддерживаемой, готов законопроект с изменениями в уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за фальсификацию», — заявила А. Попова.

Она также подчеркнула необходимость повышения качества пищевой продукции.

«В прошлом году было сделано более 300 тыс. проб пищевой продукции на фальсификацию, из них порядка 25% проб молочной продукции. При этом большинство проб молочной продукции, которые были отнесены к фальсифицированным, были произведены фирмами, которых нет», — заявила А. Попова.