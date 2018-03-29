Пьяная должница потребовала себе трёх приставов-мужчин, не уточнив для чего 

Должница оказалась открыта только для приставов-мужчин, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
В Новокуйбышевске, во время рейда по должникам, судебные приставы нанесли визит гражданке Л., задолжавшей за жилую площадь и коммунальные платежи 115 тысяч рублей.
Дама, открывшая дверь работникам Службы в состоянии алкогольного опьянения, на требование судебных приставов прийти на прием в отдел, выдвинула ответные требования — явиться к ней сразу трём судебным приставам мужского пола, но не уточнила — с какой целью.
В рамках исполнительного производства приставы в отношении гражданки Л. вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. В настоящий момент её задолженность сократилась и составляет 65 тысяч рублей.