Пьяная должница потребовала себе трёх приставов-мужчин, не уточнив для чего

Новокуйбышевске , во время рейда по должникам, судебные приставы нанесли визит гражданке Л., задолжавшей за жилую площадь и коммунальные платежи 115 тысяч рублей.

Дама, открывшая дверь работникам Службы в состоянии алкогольного опьянения, на требование судебных приставов прийти на прием в отдел, выдвинула ответные требования — явиться к ней сразу трём судебным приставам мужского пола, но не уточнила — с какой целью.

В рамках исполнительного производства приставы в отношении гражданки Л. вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. В настоящий момент её задолженность сократилась и составляет 65 тысяч рублей.