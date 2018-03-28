Никакой романтики: пристав нашла тюменца в соцсетях, назначила свидание и арестовала машину

Тюменским приставам вновь пришлось пойти на хитрость, чтобы арестовать имущество должника. В отделе Восточного округа находится исполнительное производство о взыскании с тюменца 1,2 миллиона рублей. Мужчина, занимающийся отделочными работами, не справился со своими обязательствами. Сроки ремонта затянулись, а его качество оставляло желать лучшего. Заказчица, заключившая с тюменцем договор подряда, решила обратиться в суд и выиграла его. Должник не погасил задолженность в размере 1,2 млн рублей в добровольный срок и уклонялся от встреч с судебным приставом. Сотрудники УФССП выяснили, что у него есть две машины. Одну из иномарок приставам удалось изъять, а вторую должник попытался скрыть и передал ее в пользование третьему лицу. Судебный пристав выяснила, кто теперь управляет машиной должника. После она нашла этого молодого человека в социальных сетях, познакомилась с ним и назначила свидание. Молодой человек долго готовился к встрече и приехал с опозданием. На месте встречи его ждали сотрудники УФССП. Машину, на которой молодой человек приехал на свидание, тут же арестовали и доставили на спецстоянку, — рассказали в УФССП по Тюменской области . Обе изъятые иномарки будут переданы на реализацию для погашения долга, штрафных санкций и расходов по совершению исполнительных действий.

Случаи, когда должников приходится выманивать хитростью, не единичны. Недавно судебный пристав выдала себя за парикмахера, чтобы разыскать спрятанное неплательщицей оборудование. У женщины была задолженность более 400 тысяч рублей, но от уплаты она уклонялась говоря, что в собственности у нее имущества нет. Ранее приставы выманивали на встречу с дочерью отца, не платившего алименты и вызывали под видом клиентов должника-таксиста.