Центры госуслуг Москвы выдали первую 1000 паспортов болельщика ЧМ

Московские центры «Мои документы» выдали первую 1000 паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает сайт столичного правительства

Как отмечается в сообщении, по данным Минкомсвязи России, «всего в мире заказано уже 430 тысяч паспортов болельщика».

Сейчас паспорт болельщика можно получить в четырех городских центрах госуслуг, расположенных в районах Замоскворечье (улица Бахрушина, дом 13) и Беговом (улица Правды, дом 33), поселении Московском (3-й микрорайон, дом 21), а также во флагманском центре на Пресненской набережной, дом 2 (он находится на первом этаже торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити»).

Все столичные центры «Мои документы» работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00. В нем можно не только получить паспорт болельщика и более 170 госуслуг, но и воспользоваться дополнительными сервисами: проверить здоровье, купить билеты в театр или на концерт, а также проконсультироваться с нотариусом.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это именная карта зрителя для прохода на матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Получить ее должен каждый, кто приобрел билеты на матчи. Кроме того, документ дает право бесплатного проезда между городами — организаторами матчей первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах в день матча. Иностранные граждане, оформившие Fan ID, имеют право безвизового въезда на территорию России во время проведения турнира.

Паспорт болельщика можно оформить не только в центрах госуслуг, но и онлайн (на сайте fan-id.ru), а также в центре выдачи паспортов, который находится по адресу Хамовнический Вал, дом 34.

Для оформления парпорта болельщика в анкете нужно указать фамилию, имя, отчество (если есть), дату рождения, пол, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (при этом совсем не обязательно именно по нему покупать билет на матч).

Кроме того, нужно будет указать контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты и адрес, по которому вы хотите получить паспорт болельщика (для иностранцев и лиц без гражданства).

Без скандала как без ног Беспощадный российский футбол

Также к заявке нужно приложить номер билета на матч и цветное фото. Если вы регистрируетесь онлайн, то можно приложить фото в электронном формате. Те, кто придут за паспортом болельщика в центры «Мои документы», смогут сфотографироваться на месте.

Уведомление о рассмотрении заявки придет на мобильный телефон или электронную почту в течение 72 часов, обещают организаторы.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM