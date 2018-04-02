Паспорт болельщика в центрах госуслуг «Мои Документы» уже получили 1000 москвичей

Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч Чемпионата мира по футболу.

«Мои Документы» напоминают всем любителям футбола, что Чемпионат уже скоро, а это значит, что все больше людей начнут обращаться в центры за этой услугой.

По сообщениям Минкомсвязи России , во всем мире заказано уже 430 тысяч паспортов болельщиков. А центры госуслуг Москвы выдали зрителям грядущего Чемпионата мира по футболу уже одну тысячу паспортов.

О готовности паспорта болельщика и адресе получения документа можно будет узнать, получив соответствующее СМС-уведомление или письмо по электронной почте. Паспорта болельщиков выдаются через центры госуслуг до 15 июля 2018 года.

Паспорт выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика. В случае получения паспорта болельщика на ребенка необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность зрителя (законного представителя) и ребенка, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика можно получить по следующим адресам:

· Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.

· Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.

· Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.

· Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

Все столичные центры «Мои Документы» работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис открыт с 10 утра до 10 вечера.

Ответственный исполнитель проекта по обеспечению болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года паспортами болельщиков (FAN ID) — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.