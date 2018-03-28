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Челябинцам рассказали, что делать с билетами на чемпионат мира по танцам
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Челябинцам рассказали, что делать с билетами на чемпионат мира по танцам 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Местом проведения Чемпионата мира по танцевальному спорту в Челябинске станет ДС «Юность», такое решение было окончательно принято после победы ХК «Трактор» в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ, сообщают в пресс-службе регионального министерства спорта.
По словам организаторов, программа соревнований не изменится, а все купленные на данный момент билеты будут действительны на новой площадке. Найти свои места, которые распределят на трибунах в зависимости от ценовой категории, зрителям помогут волонтёры. Те, кто всё же пожелает сдать билеты, могут обратиться в городские зрелищные кассы.
Напомним, международные соревнования по танцевальному спорту состоятся в Челябинске с 6 по 8 апреля. Изначально площадкой для чемпионата выбрали ледовую арену «Трактор», однако от этих планов пришлось отказаться. Организаторы ожидают, что на турнир приедут около 4 тысяч участников и гостей из более чем 20 стран.
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