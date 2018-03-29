Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону

Оформление бесплатных железнодорожных билетов по телефону для болельщиков Чемпионата мира по футболу — 2018 стартовало в столице. Услугу оказывают операторы кол-центра транспортной дирекции. Об этом стало известно 29 марта.

— Операторы кол-центра дают консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком, — перечислили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

Уточняется, что можно получить бесплатный билет на дополнительный поезд, который выделят для нужд чемпионата. Операторы горячей линии работают без выходных. Они подскажут оптимальный маршрут и объяснят, какие документы нужно собрать для оформления проездного документа.