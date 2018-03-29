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Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону
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Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону 

Управа района Арбат города Москвы 29 марта 2018
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Оформление бесплатных железнодорожных билетов по телефону для болельщиков Чемпионата мира по футболу — 2018 стартовало в столице. Услугу оказывают операторы кол-центра транспортной дирекции. Об этом стало известно 29 марта.
— Операторы кол-центра дают консультации на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком, — перечислили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Уточняется, что можно получить бесплатный билет на дополнительный поезд, который выделят для нужд чемпионата. Операторы горячей линии работают без выходных. Они подскажут оптимальный маршрут и объяснят, какие документы нужно собрать для оформления проездного документа.
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