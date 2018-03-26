Комитет ГД поддержал законопроект об изменении налогообложения участников СЭЗ в Крыму

Законопроект устанавливает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль для организаций-участников СЭЗ только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ.

Документ обязывает налогоплательщиков вести раздельный учет операций по каждому из проектов, а также дифференциация налоговой ставки в зависимости от вида деятельности. Кроме того, законопроектом предлагается применение пониженных тарифов страховых взносов (7,6%), установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат в пользу физических лиц, участвующих в реализации инвестпроекта на территории данной экономической зоны.

Законопроектом также определяется порядок восстановления и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога и сумм страховых взносов участником СЭЗ в случае расторжения договора об условиях деятельности в СЭЗ.