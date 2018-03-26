Кадровые изменения. Новый руководитель представительства ЯНАО в Курганской области 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин назначил Елену Рудовскую руководителем представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области. Ранее она занимала должность заместителя руководителя структуры, в представительстве работает с 2003 года. Назначена из резерва управленческих кадров Ямала и к исполнению служебных обязанностей приступит с 27 марта.
Первый руководитель курганского представительства Валерий Рязанов, возглавивший структуру со дня создания в ноябре 1999 года, по собственному желанию уходит на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной гражданской службе.