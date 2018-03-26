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В Волгограде начался набор медиаволонтеров
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В Волгограде начался набор медиаволонтеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Региональный волонтерский центр (РВЦ) Волгоградской области начал формирование отрядов медиаволонтеров, сообщается на официальной странице центра во «ВКонтакте».
Основной задачей волонтеров-журналистов станет освещение трудовых будней добровольцев чемпионата мира по футболу в России. В частности, они будут вести фото— и видеорепортажи с мест работы городских волонтеров, публиковать посты в официальных группах и аккаунтах РВЦ в социальных сетях, писать статьи и заметки.
Отбор будет проводиться на основе резюме и творческих работ.
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