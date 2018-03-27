Творчество Владимира Высоцкого обсудят в музее-театре «Булгаковский дом» 

Сотрудники музея-театра «Булгаковский дом» приглашают всех желающих на творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому. Встреча состоится 27 марта.
—Мы подготовили музыкальную программу. Писатель и музыкант Анатолий Пережогин исполнит знаменитые песни Владимира Высоцкого, обсудит с гостями творчество поэта и его роль в советской эпохе, — сообщили в музее.
Подобные встречи с литераторами, историками и другими деятелями культуры проводятся в «Булгаковском доме» каждый вторник.
Посетить мероприятие можно бесплатно. Литературный вечер начнется в 19:00 по адресу: Большая Садовая улица, дом 10.