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Творчество Владимира Высоцкого обсудят в музее-театре «Булгаковский дом»
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Творчество Владимира Высоцкого обсудят в музее-театре «Булгаковский дом» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники музея-театра «Булгаковский дом» приглашают всех желающих на творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому. Встреча состоится 27 марта.
—Мы подготовили музыкальную программу. Писатель и музыкант Анатолий Пережогин исполнит знаменитые песни Владимира Высоцкого, обсудит с гостями творчество поэта и его роль в советской эпохе, — сообщили в музее.
Подобные встречи с литераторами, историками и другими деятелями культуры проводятся в «Булгаковском доме» каждый вторник.
Посетить мероприятие можно бесплатно. Литературный вечер начнется в 19:00 по адресу: Большая Садовая улица, дом 10.
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