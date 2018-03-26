Пожарные сигнализации в домах волгоградских многодетных семей установят НКО 

Социально ориентированные НКО привлекут к установке систем пожарной безопасности в домах многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, власти предложили реализовать проект в рамках региональной программы. К работе будут привлечены НКО, имеющие необходимую лицензию. Профильным комитетам обладминистрации рекомендовано провести разъяснительную работу с некоммерческими организациями, предоставить им необходимые методические материалы и проконсультировать по вопросам участия в конкурсах на предоставление гранта.
Добавим, что в Волгоградской области в настоящее время на учете состоит 2 071 семья. Из них 621 — многодетная, 46 — воспитывают инвалидов. Больше всего таких семей проживает в Еланском и Жирновском районах.