Пожарные сигнализации в домах волгоградских многодетных семей установят НКО

Социально ориентированные НКО привлекут к установке систем пожарной безопасности в домах многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, власти предложили реализовать проект в рамках региональной программы. К работе будут привлечены НКО, имеющие необходимую лицензию. Профильным комитетам обладминистрации рекомендовано провести разъяснительную работу с некоммерческими организациями, предоставить им необходимые методические материалы и проконсультировать по вопросам участия в конкурсах на предоставление гранта.