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Пожарные сигнализации в домах волгоградских многодетных семей установят НКО
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Пожарные сигнализации в домах волгоградских многодетных семей установят НКО 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Социально ориентированные НКО привлекут к установке систем пожарной безопасности в домах многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, власти предложили реализовать проект в рамках региональной программы. К работе будут привлечены НКО, имеющие необходимую лицензию. Профильным комитетам обладминистрации рекомендовано провести разъяснительную работу с некоммерческими организациями, предоставить им необходимые методические материалы и проконсультировать по вопросам участия в конкурсах на предоставление гранта.
Добавим, что в Волгоградской области в настоящее время на учете состоит 2 071 семья. Из них 621 — многодетная, 46 — воспитывают инвалидов. Больше всего таких семей проживает в Еланском и Жирновском районах.
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