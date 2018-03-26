Инспекция труда завершила расследование гибели двух железнодорожников

Групповой несчастный случай произошел в конце декабря в Суоярвском районе.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование группового несчастного случая на железной дороге. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Напомним, 25 декабря два сотрудника железной дороги осматривали повреждение высоковольтной линии на перегоне станций Суоёки-Найстенъярви в Суоярвском районе. По данным следователей, мужчины получили удар электрическим током и погибли. Выяснением обстоятельств случившегося также занималась трудовая инспекция.

— При голосовании по квалификации несчастного случая большинством членов комиссии несчастный случай был квалифицирован как не связанный с производством,

— говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что материалы расследования направлены в транспортную прокуратуру Петрозаводска . Работодателю было выдано предписание и установлены сроки устранения нарушений.

Напомним, после ЧП железнодорожников собрали для детального анализа случившегося. Там же прозвучало, что экспертиза обнаружила в крови одного из погибших этиловый спирт, а у погибших работников в распоряжении не было необходимых инструментов. Подробнее об этом в материале «Трагедия на железной дороге. У машиниста пропал сон».