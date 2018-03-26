Больной папаша посвящал детей в «секреты взрослых»

Фото с ресурса progorodnn.ru В Гороховце вынесен обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера и привлечении детей к съемкам порнофильмов.

Установлено, что четыре года назад мужчина развелся с женой и две маленькие дочери остались проживать с ним. Мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны, был, по словам соседей, заботливым отцом.

Однако, как выяснилось позже, страдал расстройством сексуального характера и проявлял нездоровый интерес к детям.

В апреле прошлого года мужчина отправил несколько SMS сообщений 7-летней подружке дочери, в которых предлагал встретиться, на телефон малолетней он также сбросил несколько фотографий порнографического содержания. Затем, соблазняя угощением мороженным, мужчина встретился с девочкой и стал посвящать ребенка в «секреты взрослых», демонстрируя фото и видео порнографического содержания.

Свою родную 8-летнюю дочь папаша снимал в эротических сценах на камеру мобильного телефона и размещал в интернете.

Правоохранительным органам стало известно о ненормальном поведении мужчины только после того, как родители 7-летней потерпевшей обнаружили в телефоне дочери непристойные материалы.

Согласно экспертному заключению злоумышленник страдает гетеросексуальной педофилией и нуждается в принудительном лечении и наблюдении у врача психиатра в амбулаторных условиях.