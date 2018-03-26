Ещё
Больной папаша посвящал детей в «секреты взрослых»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Польша высылает российских дипломатов
Польша высылает российских дипломатов

Больной папаша посвящал детей в «секреты взрослых» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса progorodnn.ru  В Гороховце вынесен обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера и привлечении детей к съемкам порнофильмов.
Установлено, что четыре года назад мужчина развелся с женой и две маленькие дочери остались проживать с ним. Мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны, был, по словам соседей, заботливым отцом.
Однако, как выяснилось позже, страдал расстройством сексуального характера и проявлял нездоровый интерес к детям.
В апреле прошлого года мужчина отправил несколько SMS сообщений 7-летней подружке дочери, в которых предлагал встретиться, на телефон малолетней он также сбросил несколько фотографий порнографического содержания. Затем, соблазняя угощением мороженным, мужчина встретился с девочкой и стал посвящать ребенка в «секреты взрослых», демонстрируя фото и видео порнографического содержания.
Свою родную 8-летнюю дочь папаша снимал в эротических сценах на камеру мобильного телефона и размещал в интернете.
Правоохранительным органам стало известно о ненормальном поведении мужчины только после того, как родители 7-летней потерпевшей обнаружили в телефоне дочери непристойные материалы.
Согласно экспертному заключению злоумышленник страдает гетеросексуальной педофилией и нуждается в принудительном лечении и наблюдении у врача психиатра в амбулаторных условиях.
Приговором Гороховецкого районного суда осужденному назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и принудительное медицинское лечение. Кроме того, в пользу потерпевших дочери и бывшей супруги судом взыскана моральная компенсация в размере 400 тысяч рублей.
ТВ-МИГ: последние новости
Ушел на лыжах – и не вернулся В собаку стреляли из арбалета Семь ударов ножом в пьяной драке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди148
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия328
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП202
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово116
Умер основатель МММ Мавроди288
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
08:28
Песков призвал не спешить с версиями пожара в Кемерове
Политика
01:07
В Совфеде не будут менять законодательство из-за Кемерово
Политика
04:14
В Кремле ответили, есть ли претензии к Тулееву
Политика Происшествия
02:23
Путин изменил график после пожара в Кемерове
Политика
00:39
Польша высылает российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение