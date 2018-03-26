Тарифы на услуги ЖКХ в Москве снизились на 12% за 8 лет

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Москве снизилась на 12% за восемь лет, в городе задан тренд на снижение тарифов на услуги ЖКХ, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин

«За последние годы мы изменили тренд, когда тарифы росли каждый год выше, чем инфляция, иногда в разы. За восемь лет сопоставимые тарифы на коммунальные и жилищные услуги снизились на 12%. Это немного, но тренд сам задан не на увеличение, а на реальное снижение тарифов. Это чрезвычайно важно», — сказал Собянин в ходе церемонии открытия Высшей школы тарифного регулирования в РЭУ имени Плеханова.

Мэр добавил, что регулирование тарифов — это сложная и конфликтная работа, а иногда и судебные тяжбы.

«Регулирование касается огромного комплекса коммунального хозяйства, от которого зависит надежность и стабильность обеспечения качественными услугами как населения, так и предприятий. Любое нарушение баланса в регулировании влечет банкротства, снижение качества и угрозы для огромного мегаполиса. Найти баланс между интересами потребителей и поставщиков этих услуг и призвано тарифное регулирование», — сказал Собянин.