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Строительство детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский планируют начать в 2019 г.
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Строительство детско-взрослой поликлиники в районе Молжаниновский планируют начать в 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Новую детско-взрослую поликлинику в районе Молжаниновский планируется ввести в эксплуатацию в 2020 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой появится по адресу: ул. Синявинская, владение 13 в районе Молжаниновский на севере Москвы. Ввод поликлиники в эксплуатацию предусмотрен в 2020 г. В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить в следующем году», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе подчеркнули, что медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Общая площадь здания составит порядка 13 тыс. кв. м.
«Медицинская программа рассчитана на 500 посещений в смену для взрослого населения и 250 посещений в смену для детского населения. Кроме помещений взрослой и детской поликлиник, в здании разместится женская консультация на 96 посещений в смену, клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики», — поясняется в сообщении.
А. Бочкарев добавил, что до 2020 г. за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы департаментом строительства планируется построить 22 поликлиники.
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