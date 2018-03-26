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Новую поликлинику на 750 посещений построят на севере Москвы
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Новую поликлинику на 750 посещений построят на севере Москвы 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Поликлинику на 750 посещений с подъездной дорогой планируют построить на Синявинской улице в Москве, ее могут открыть уже в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой появится по адресу улица Синявинская, владение 13 в районе Молжаниновский на севере Москвы. Ввод поликлиники в эксплуатацию предусмотрен в 2020 году. В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить в следующем году», — сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Медицинское учреждение относится ко второму уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Общая площадь здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров.
Медицинская программа рассчитана на 500 посещений в смену для взрослого населения и 250 посещений в смену для детского населения. Кроме помещений взрослой и детской поликлиник, в здании разместится женская консультация на 96 посещений в смену, клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики.
«Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. До 2020 года за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы Департаментом строительства планируется построить 22 поликлиники», — добавил Бочкарев.
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