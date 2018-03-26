Мосводоканал завершит работы по устранению последствий аварии в Новомосковском микрорайоне весной 2018

В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители по вопросу устранения последствий прорыва трубы водоснабжения

Устранение последствий прорыва трубы водоснабжения по улице Кооперативной микрорайона Новомсоковский стали темой обращения жителей в Совет депутатов Щербинки.

Специалистами ПУ ВКХ ТиНАО АО «Мосводоканал» по указанному в обращении адресу были проведены работы по восстановлению забора и калитки, откачана выгребная яма, закопана траншея. Полное благоустройство территории планируется выполнить весной 2018 года.