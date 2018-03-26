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Мосводоканал завершит работы по устранению последствий аварии в Новомосковском микрорайоне весной 2018
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Мосводоканал завершит работы по устранению последствий аварии в Новомосковском микрорайоне весной 2018 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители по вопросу устранения последствий прорыва трубы водоснабжения
Устранение последствий прорыва трубы водоснабжения по улице Кооперативной микрорайона Новомсоковский стали темой обращения жителей в Совет депутатов Щербинки.
Для решения проблемы депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка Михаил Емельянов, Анатолий Усачев и Константин Шашкин подготовили и направили обращение в АО «Мосводоканал».
Специалистами ПУ ВКХ ТиНАО АО «Мосводоканал» по указанному в обращении адресу были проведены работы по восстановлению забора и калитки, откачана выгребная яма, закопана траншея. Полное благоустройство территории планируется выполнить весной 2018 года.
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