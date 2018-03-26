Минпромторг начал принимать заявки на участие в пилотном проекте tax free

Минпромторг России начал прием заявок от магазинов на участие в пилотном проекте tax free. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

По его словам, с 26 марта 2018 года Минпромторг начинает прием заявлений от организаций розничной торговли, расположенных в указанных локациях по утвержденной форме со справкой налогового органа , подтверждающего отсутствие на первое число месяца подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов.

"Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По итогам эксперимента этот список может быть расширен", — добавил Министр.