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На месте пожара появится фруктовый сад
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На месте пожара появится фруктовый сад 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Студенты Тимирязевской академии решили передать в Кемерово в память о погибших саженцы яблонь, выращенных в теплицах главного аграрного вуза страны.
Теплицы пригревает иногда выглядывающее солнце. Стройные яблони, кажется, протестуют снегопадам и прогнозам синоптиков и уже выпустили первые листочки.
Саженцев всего 64 — по числу погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Отечественные сорта яблонь «белый налив», «антоновка», «богатырь», немецкий «штрейфлинг» и английскую «мельба» объединяют упрямство и выносливость. Или, говоря языком агрономов, высокая зимостойкость и морозоустойчивость. Настоящий сибирский характер.
Заведующий лабораторией плодоводства Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Дмитрий Никиточкин уверен, что эти сорта отлично приживутся в условиях сурового сибирского климата.
— Идея создания такой яблоневой аллеи принадлежит волонтерскому центру нашего университета. Когда объявлен национальный траур и вся страна скорбит, мы не могли остаться в стороне, — говорит студентка второго курса факультета зоотехнии и биологии Мария Серебренникова. — Мы хотели помочь не просто словами поддержки, а делом, и надеемся, что яблоневый сад будет расти в память о безвинно погибших.
28 марта студенты подготовили саженцы к транспортировке, и сейчас растения находятся в одной из теплиц академии. В мае, когда в Кемерове потеплеет, на 40 дней со дня гибели яблони будут высажены на месте трагедии.
— В Тимирязевской академии обучаются более 16 тысяч студентов, среди них есть и кемеровчане, — говорит ректор РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева Галина Золина.
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