На месте пожара появится фруктовый сад

Студенты Тимирязевской академии решили передать в Кемерово в память о погибших саженцы яблонь, выращенных в теплицах главного аграрного вуза страны.

Теплицы пригревает иногда выглядывающее солнце. Стройные яблони, кажется, протестуют снегопадам и прогнозам синоптиков и уже выпустили первые листочки.

Саженцев всего 64 — по числу погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Отечественные сорта яблонь «белый налив», «антоновка», «богатырь», немецкий «штрейфлинг» и английскую «мельба» объединяют упрямство и выносливость. Или, говоря языком агрономов, высокая зимостойкость и морозоустойчивость. Настоящий сибирский характер.

Заведующий лабораторией плодоводства Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Дмитрий Никиточкин уверен, что эти сорта отлично приживутся в условиях сурового сибирского климата.

— Идея создания такой яблоневой аллеи принадлежит волонтерскому центру нашего университета. Когда объявлен национальный траур и вся страна скорбит, мы не могли остаться в стороне, — говорит студентка второго курса факультета зоотехнии и биологии Мария Серебренникова. — Мы хотели помочь не просто словами поддержки, а делом, и надеемся, что яблоневый сад будет расти в память о безвинно погибших.

28 марта студенты подготовили саженцы к транспортировке, и сейчас растения находятся в одной из теплиц академии. В мае, когда в Кемерове потеплеет, на 40 дней со дня гибели яблони будут высажены на месте трагедии.